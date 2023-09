Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zhodnotila stav Únie. Kritika zo strany slovenských europoslancov

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola pri otvorení rozpravy skonštatovala, že Európska únia je dnes silnejšia a jednotnejšia ako kedykoľvek predtým. „Svet sa mení a Európa sa musí prispôsobiť a zmeniť s ním. Musíme sa naďalej usilovať o to, aby sa naša Európa stala miestom rovnosti príležitostí, prístupu, prosperity – kde môže každý dosiahnuť svoj potenciál,“ povedala na úvod.

Predsedníčka Komisie von der Leyenová uviedla, že Únia prešla podstatnou transformáciou, odkedy prvýkrát predstavila svoj program v roku 2019. „Naplnili sme 90% politických plánov, ktoré som vtedy predložila,“ skonštatovala v prejave.

Europoslankyňa Monika Beňová (S&D) to tak optimisticky nevidí. Podľa jej slov je Európska komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej najslabšou a najmenej kompetentnou za uplynulých 20 rokov. „Žiadna Komisia takým fatálnym spôsobom nepodceňovala sociálne dopady svojich legislatívnych návrhov. Predsedníčka predstavila priority Komisie do konca jej mandátu. Tie však možno vzhľadom na jej doterajší výkon považovať bohužiaľ za prakticky irelevantné,“ zhodnotila prejav a v kritike pokračovala aj ďalej: „Musíme si naopak pripomenúť tzv. Pfizergate a obrovskú netransparentnosť pri uzatváraní zmlúv a nákupe 1,8 miliardy kusov vakcín. Leyenová vyrokovala zmluvu s riaditeľom firmy Pfizer za niekoľko miliárd eur z peňazí daňových poplatníkov. Odmietla pritom sprístupniť podrobné informácie o priebehu týchto rokovaní. V tejto súvislosti musela čeliť v Belgicku aj trestnému oznámeniu.“

Šéfka Komisie sa dotkla aj problematiky dekarbonizácie priemyslu v spojitosti s presadzovaním Európskej zelenej dohody, ktorá musí byť spravodlivá pre všetkých.

Podľa europoslanca Michala Wiezika (RE) v EÚ cítiť blížiace sa budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu a výsledkom toho, je oslabovanie zelených ambícií predostretých v rámci Green Deal v réžii najväčšej frakcie. „Dôsledkom je aj to, že komisia nepredstaví legislatívu na zlepšenie životných podmienok zvierat. Plán bol predložiť tento návrh v treťom štvrťroku 2023, no táto legislatíva sa do Európskeho parlamentu napriek masívnym občianskym iniciatívam nedostala,“ netajil sklamanie.

Zelené opatrenia zamerané na boj s klimatickými zmenami nikto normálny úplne neodmieta, reaguje europoslanec Robert Hajšel (S&D). „Ja osobne tento boj podporujem, ale vykonávacie predpisy zelenej dohody nemôžu ničiť konkurencieschop­nosť európskej ekonomiky, rušiť pracovné miesta a znižovať ďalej životnú úroveň našich občanov. Navyše pre štáty, ako Slovensko, tempo transformácie nemôže byť rovnaké ako pre oveľa vyspelejšie Dánsko, či Švédsko, ktorých obyvatelia sú so zelenými cieľmi aj oveľa viac stotožnení,“ povedal. Od Ursuly von der Leyenovej preto čakal, že ak si chce obnoviť naštrbenú dôveru, jasnejšie naznačí potrebné korekcie pri realizácii zelenej dohody. „Je tiež smutné, že šéfka komisie neohlásila žiadne sociálne opatrenia a pomoc pre zraniteľné domácnosti postihnuté vysokou infláciou,“ dodal.

Vyšetrovanie elektromobilov

Predsedníčka Komisie zároveň oznámila antisubvenčné vyšetrovanie čínskych elektrických vozidiel, ktorých cena je umelo udržiavaná na nízkej úrovni masívnymi vládnymi dotáciami. „Musíme sa brániť pred nekalými praktikami. Rovnako je však dôležité zachovať s Čínou otvorené línie komunikácie a dialógu, pretože existujú aj témy, kde môžeme a musíme spolupracovať,“ uviedla pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Zdôraznila takisto význam spravodlivej transformácie pre poľnohospodárov, rodiny a priemysel a podčiarkla, že „Európa urobí čokoľvek, aby si udržala svoju konkurenčnú výhodu.“ Ohlásila kontrolu konkurencieschop­nosti zo strany nezávislej inštitúcie pre každý nový právny predpis. V súvislosti s Ukrajinou oznámila, že Komisia navrhne predĺženie dočasnej ochrany EÚ voči Ukrajincom a plánuje pre krajinu dodatočných 50 miliárd eur na obdobie štyroch rokov vo forme investícií a na podporu reforiem: „Naša podpora Ukrajine vydrží.“

Europoslankyňa Miriam Lexmann (EPP) víta, že sa Komisia takýmito výzvami zaoberá. „Európa čelí viacerým vnútorným, ako aj vonkajším bezpečnostným výzvam. Či už je to vysoká miera inflácie, konkurencieschop­nosť našej ekonomiky, ako aj dopady ruskej vojny proti Ukrajine či stupňujúca sa asertivita Číny. Preto vítam, že sa Komisia komplexne týmito výzvami a hrozbami zaoberá. Zároveň však považujem za kľúčovú politickú vôľu konať, ktorá je nevyhnutná, aby naše záväzky nezostali iba na papieri,“ skonštatovala.

Pokiaľ ide o umelú inteligenciu, von der Leyenová uviedla, že umelá inteligencia zlepší zdravotnú starostlivosť, zvýši produktivitu a pomôže riešiť zmenu klímy. „Prioritou Komisie je zabezpečiť, aby sa umelá inteligencia vyvíjala transparentným a zodpovedným spôsobom zameraným na človeka,” povedala a zároveň vyzvala na založenie medzinárodného expertného panela podobného IPCC pre zmenu klímy, ktorý bude dohliadať na vývoj umelej inteligencie.

Silnou a očakávanou témou je rozšírenie Schengenu o Rumunsko a Bulharsko a tiež proces rozširovania Únie o kandidátske krajiny ako Ukrajina, Moldavsko a štáty západného Balkánu.

Europoslanec Eugen Jurzyca (ECR) pozitívne vníma, že zdôrazňuje potrebu kvalitného podnikateľského prostredia a podporila ďalšie rozširovanie EÚ. „Za najväčšie mínus považujem, že sa nevyjadrila k potrebe znižovať dlhy, a tým vlastne celú zodpovednosť za infláciu preniesla na ECB. Súčasne naznačovala silnejší izolacionizmus a masívne investície do priemyselnej politiky, čo je v rozpore so znižovaním dlhov. Konštatovala úspechy investícií do digitalizácie, zelenej ekonomiky a ďalšie, ale nepodložila svoje tvrdenia analýzou, že investície do týchto oblastí boli efektívne a doručili občanovi maximum,“ ohodnotil prejav Leyenovej.

Predsedníčka Komisie sa dotkla aj tém migrácie, vzťahov medzi EÚ a Afrikou, iniciatívy Global Gateway, zmene klímy, potravinovej bezpečnosti a nadchádzajúcemu samitu sociálnych partnerov.

Podľa europoslanca Ivana Štefanca (EPP) sú hlavné výzvy pred ktorými aktuálne stojí Európska únia jasné – podpora Ukrajiny vo vojne proti agresívnemu kremeľskému režimu, energetická nezávislosť, odolnosť a bezpečnosť Európskej únie, či pokračovanie v prioritách digitálnej a zelenej transformácie. „Nemali by sme však zabúdať ani na malých a stredných podnikateľov, ktorí sú chrbtovou osou ekonomiky a s tým súvisiace dobudovanie spoločného európskeho trhu,“ odkázal.