Pavol Čahoj, predseda predstavenstva ZVS holding: "Muničný priemysel sa musí prispôsobiť Green Dealu rovnako ako iné odvetvia."

1. V Českej republike sa vývoz zbraní a vojenskej techniky medziročne zdvojnásobil a dosiahol približne 1,2 miliardy eur. Ako je na tom Slovensko? Ako ovplyvňuje ukrajinský konflikt slovenský obranný priemysel?

Podobná situácia je aj u nás. Rast však nie je taký výrazný. Najdôležitejším produktom slovenského obranného priemyslu je munícia, po ktorej je obrovský dopyt. Na druhej strane nie je podpora štátu pri vývoze vojenskej techniky až taká výrazná ako v Českej republike. Taktiež vývoz vojenského vybavenia na Ukrajinu, na rozdiel od iných európskych krajín, nie je v našej krajine dotovaný.

2. Hrá významnú rolu aj to, že slovenská verejnosť vo všeobecnosti podporuje Ukrajinu vo vojne s Ruskom menej ako česká?

Áno, určite. Postoj verejnosti ku konfliktu na Ukrajine je iný ako v Českej republike a podpora Ukrajiny je vo všeobecnosti nižšia. A to sa odráža aj v rozhodovaní úradníkov.

3. Aké sú kľúčové produkty alebo služby slovenského obranného priemyslu?

V prvom rade je to munícia kalibru 155 mm. Slovensko je jedným z najvýznamnejších európskych výrobcov tohoto produktu. Ďalším produktom s exportným potenciálom je samohybná húfnica Zuzana. A potom je tu robotické odmínovacie vozidlo Božena. Za zmienku stojí aj naša schopnosť opravovať pásové vozidlá, tanky alebo bojové vozidlá pechoty. Treba poznamenať, že historicky sa obranný priemysel na Slovensku a v Českej republike dopĺňal a spolupracoval. Tento vzťah do istej miery pokračuje: húfnica Zuzana má český podvozok Tatra a česká húfnica DITA používa komponenty, ako je hlaveň, vyrábané a nakupované na Slovensku. Komponenty z Explosie v Pardubiciach sa používajú pri výrobe streliva.

4. Ako vojna na Ukrajine a aktuálna bezpečnostná situácia v Európe ovplyvnili ZVS holding?

Slovenský obranný priemysel, vrátane ZVS holding, je oveľa viditeľnejší a dôležitejší pre zákazníkov aj konkurenciu. Kapacity muničnej výroby boli vyťažené na 60 percent, teraz je výroba vypredaná až do roku 2024. Vzrástla na dvojnásobok a tento trend bude ďalej pokračovať spolu s investíciami do výroby aj náborom nových zamestnancov.

5. Aké budú hospodárske výsledky za tento rok?

Plánujeme dosiahnuť medziročne zdvojnásobenie tržieb a strojnásobenie ukazovateľa EBITDA (hrubý zisk pred zdanením a odpismi). EBITDA výrazne porastie aj v roku 2024, keď sa vďaka novým technológiám zvýši produktivita výroby.

6. Vy sám ste na to narazili vo svojej odpovedi: Denník N špekuloval, že ekonomické výsledky ZVS holding za rok 2022 sú vzhľadom na vplyv vojny na Ukrajine nízke. Aké je vysvetlenie?

V roku 2022 sa z veľkej časti plnili kontrakty uzatvorené ešte pred vojnou. Zároveň platí, že kontrakty uzavreté v roku 2022 sa budú napĺňať tento rok alebo ešte v roku 2024. Veľká časť kontraktu sa fakturuje až na konci, pri jeho naplnení. Munícia nie je rýchloobrátkový tovar, kde by ste mohli cez noc navýšiť cenu. Navyše naša produkcia nie je určená len pre Ukrajinu. Súťažíme aj v tendroch pre krajiny NATO, ktoré organizuje nákupná agentúra NSPA, a tam marže zostali na relatívne nízkej úrovni.

7. Aké investície realizujete v ZVS holding , v akej výške?

Na Slovensku v rámci MSM GROUP investujeme do výroby 50 miliónov eur. Väčšina investícií smeruje do ZVS. Časť investície sa týka technológií, ktoré zvýšia produktivitu prostredníctvom čiastočnej automatizácie výroby. Ide najmä o lisy, obrábacie centrá alebo plniace linky. Ďalšia časť investícií smeruje do zvýšenia celkovej kapacity výroby.

8. Ako sa darí naberať nových zamestnancov?

Vo všeobecnosti je problém nájsť kvalitný a vzdelaný personál, ktorý sa vyzná v procesoch pri výrobe munície, a ktorý udrží kvalitu výroby. Tá je na rovnakej úrovni ako majú európski alebo americkí výrobcovia. Z tejto kvality nemienime poľaviť.

9. Zaujalo ma, že hoci je 155 mm štandardný kaliber delostreleckej munície, v skutočnosti sa musia granáty vyrábať alebo certifikovať pre každý typ húfnice . Nie je to pre vás problém?

Sme unikátny výrobca v tom, že naša munícia je univerzálna a môže sa používať pre rôzne typy húfnic. To je často problémom našich konkurentov, ktorí sú obvykle súčasťou koncernov vyrábajúcich aj samotné húfnice. Ich muničná produkcia je potom logicky viazaná na ich vlastné delo. Vďaka univerzálnosti našej munície máme veľkú konkurenčnú výhodu.

10. Menej známym faktom je, že do MSM GROUP patrí aj španielska FMG, jeden z najstarších výrobcov munície v Európe. Akú úlohu zohráva španielska spoločnosť v rámci skupiny MSM?

Kľúčovú. FMG totiž vyrába prach a prachové náplne. Vďaka tomu sme v skupine pri výrobe munície relatívne sebestační a dokážeme dodať kompletný produkt. Do výroby investujeme aj v Španielsku. V poslednom období sme prijali viac ako 100 nových zamestnancov. Musím povedať, že vzhľadom na tamojšiu vysokú nezamestnanosť si prácu v muničnom priemysle cenia v Španielsku viac ako u nás na Slovensku.

11. Vyvíja ZVS holding aj nové produkty?

Vyvíjame nové zapaľovače, iniciátor a špeciálnu osvetľovaciu a dymovú muníciu, ktorá plní normy STANAG, MIL v zmysle bezpečnosti a použiteľnosti ako aj JBMOU a samozrejme už aj REACH (Green Deal), kde sme vo fáze overovacích sérií. Tak isto sme súčasťou európskych vývojových projektov v oblasti inteligentnej munície. Vyvinuli sme aj hlavice pre bezpilotné prostriedky. Munícia nie sú len výbušniny ale jej nemenej dôležitou súčasťou sú aj povrchové ochrany, kde sme takisto implementovali moderné typy farieb s výrazne nižším vplyvom na životné a pracovné prostredie. Pre slovenskú armádu sme vyvinuli modernú muníciu 30×173mm.

12. Je kľúčovým zákazníkom Ukrajina alebo je portfólio zákazníkov širšie?

Naše zákaznícke portfólio diverzifikujeme. Dodávame slovenskej či poľskej armáde alebo pobaltským štátom. Takisto sme dodávateľom pre agentúru NSPA a členské štáty NATO vrátane americkej armády.

13. V ZVS holding má polovicu akcií štát a polovicu súkromný holding MSM GROUP. Ako sa tento vlastnícky model osvedčil? Ako spolupráca štátu a súkromného kapitálu funguje?

Reálne to funguje tak, že súkromný kapitál je zodpovedný za manažment, vrátane výroby a obchodu, a štát má kontrolu prostredníctvom zástupcov v predstavenstve a dozornej rade. Myslím si, že toto usporiadanie je pre Slovensko ideálne. Štátny podnik by nedokázal pružne investovať a obchodovať. Je dosť pravdepodobné, že keby tento model nevznikol, na Slovensku by už strategická schopnosť výroby munície vôbec nebola. Zároveň je dôležité, že súkromný kapitál v ZVS holding je slovenský, respektíve český (MSM GROUP je súčasťou českého holdingu CSG, pozn. aut.). Keby náš muničný priemysel ovládol konkurenčný výrobca z Nemecka či Francúzska, mohol by tunajšiu výrobu jednoducho ukončiť. Takto má ZVS holding podporu celej skupiny CSG, ktorá aktívne obchoduje po celom svete a prináša nám nové príležitosti nielen v NATO, ale napríklad aj vo vzdialenej Indonézii.

14. Ako významným výrobcom munície je Slovensko?

Vojna na Ukrajine ukázala, že európske výrobné kapacity sú veľmi obmedzené. Slovensko je spolu s Francúzskom a Nemeckom jedným z troch najvýznamnejších výrobcov 155 mm munície v Európe.

15. Aká je stratégia rozvoja ZVS holding v nasledujúcich rokoch?

Stratégia je jednoznačná: chceme patriť medzi najväčších výrobcov munície v Európe a byť pri jej výrobe maximálne sebestační. Chceme produkovať nielen samotné náboje ale aj prachové náplne a propelenty. To by sa nám malo v plnej miere podariť do roku 2027.

16. Európsky únia presadzuje Green Deal, teda súbor opatrení, ktoré tlačia na udržateľnú a ekologickú výrobu. Má to vplyv aj na výrobu munície?

Rozhodne. Európske aj aliančné predpisy vedú k tomu, že pri výrobe sa už nepoužíva olovo a škodlivé chemikálie. Sme zapojení do projektu Európskej únie, ktorý rieši vývoj nových a náhradu v súčasnosti používaných energetických materiálov, ktoré obsahujú zložky predstavujúce riziká z hľadiska vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie. Takéto energetické materiály budú nahrádzané novými, ktorých zloženie spĺňa aktuálne predpisy v oblasti nakladania s chemickými látkami (REACH) a navyše budú bezpečnejšie pri manipulácii a použití vo výrobkoch. Zároveň investujeme do moderných pracovísk a strojov, ktoré budú energeticky úspornejšie a vyprodukujú oveľa menej odpadu. Platí, že obranný priemysel sa musí politike Green Deal prispôsobiť rovnako ako iné odvetvia.