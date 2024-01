Cesta k palestínskemu štátu je podľa Blinkena nevyhnutná pre izraelskú bezpečnosť

Ak by sa podľa Blinkena podarilo začleniť Izrael ku krajinám Blízkeho východu, región by sa podľa neho spojil a dokázal by izolovať Irán. Teherán a jeho spojenci, medzi ktorých patria jemenskí povstalci húsíovia, podľa Blinkena predstavujú nebezpečenstvo pre región.

„Samozrejme, vyžaduje si to veľmi ťažké a náročné rozhodnutia. Vyžaduje si to myslenie, ktoré je otvorené tejto perspektíve,“ povedal Blinken.

Šéf americkej diplomacie naznačil, že integrácia Izraela do regiónu Blízkeho východu je naliehavá potreba, zvlášť v čase vystupňovaného izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Deň predtým saudskoarabský minister zahraničných vecí, princ Fajsal bin Farhán, v Davose povedal, že jeho krajina súhlasila s tým, že „regionálny mier bude zahŕňať mier pre Izrael“ a na otázku, či Saudská Arábia uzná Izrael v rámci väčšej politickej dohody, odpovedal slovom „určite“. „To sa však môže stať len prostredníctvom mieru pre Palestínčanov, prostredníctvom palestínskeho štátu,“ povedal.

Blinken povedal, že Izraelčania budú musieť rozhodnúť o svojom smerovaní, pričom povedal, že je na nich, či krajina dokáže „využiť príležitosť, o ktorej veríme, že existuje“ a nazval to „inflexným bodom“ pre Blízky východ, ktorý si vyžaduje tvrdé rozhodnutia.

Najnovší izraelsko-palestínsky konflikt si za viac ako sto dní od 7. októbra 2023 vyžiadal v Pásme Gazy podľa palestínskych úradov viac ako 24-tisíc ľudských životov. Útok militantného hnutia Hamas zabil na izraelskej strane približne 1 200 ľudí, pričom militanti zajali ďalších 250 osôb.