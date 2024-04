Na ďalší protivládny protest v Budapešti prišli tisíce ľudí

Dav, ktorý sa vydal so štátnymi vlajkami z Deákovho námestia na Kossuthovo námestie pred budovu parlamentu, skandoval: „Špinavý Fidesz!“, „Nebojíme sa!“, „Orbán, odstúp!“ a ďalšie protivládne heslá.

Mnohí mali na sebe národné červeno-bielo-zelené farby. „To sú národné farby Maďarska, nie vlády,“ povedala Reuters 24-ročná Lejla. Do Budapešti prišla z mesta Šoproň na západnej hranici krajiny.

Traja protestujúci, ktorých oslovila agentúra Reuters, uviedli, že ich Magyar zaujal, pretože mal blízko k Orbánovej vláde a pozná jej fungovanie zvnútra.

„Vedeli sme, že existuje korupcia, ale on to hovorí ako človek zvnútra a potvrdil nám to,“ povedala agentúre 46-ročná zdravotníčka Zsuzsanna Szigetiová, ktorá bola celá zahalená do maďarskej vlajky. Dodala, že má obavy o školstvo a o zdravotníctvo a obáva sa korupcie. „Verím, že dôjde k zmene,“ uviedla.

„Fidesz zradil vlastných voličov. Táto moc nie je kresťanská, ani konzervatívna, ale ani buržoázna. To, čo vidíme, je posledný zúfalý pokus vládnucej triedy v bezvýchodiskovej situácii udržať si ukradnuté bohatstvo a moc,“ povedal Magyar v prejave pred budovou parlamentu.

Magyar na protest proti praktikám Orbánovej vlády vo februári odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch. Pre verejnosť sa stal známym po vypuknutí aféry okolo amnestie udelenej v kauze týkajúcej sa pedofílie, pre ktorú vo februári odstúpila i maďarská prezidentka Katalin Nováková.