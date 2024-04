Detské ihrisko, aké nikde inde na Slovensku nenájdete, je v Banskej Bystrici. Desaťročia chátralo, teraz ho zachraňujú

Betónové šesťuholníkové tvárnice, z ktorých je komponované detské ihrisko s niekoľkými preliezačkami, osadili do Parku pod Pamätníkom SNP pred viac ako polstoročím. Hrávalo sa tam niekoľko generácií Banskobystričanov, ktorí s nostalgiou spomínajú na časy, keď to tam „žilo“. Vandali a vplyvy počasia toto dielo poznačili tak, že už pôsobilo ošarpane. Samospráva sa to rozhodla zmeniť a pustila sa do jeho obnovy. Populárny Hexagon už čoskoro opäť sprístupnia.

Hexagon vyrástol v meste pod Urpínom v roku 1969 pri príležitosti osláv 25. výročia Povstania. Originálne riešené detské preliezačky mal podľa dokumentácie zachovanej v Slovenskom národnom archíve navrhnúť akademický sochár Theodor Lugs. Nakoniec sa však na konečnej realizácii podieľal priemyselný dizajnér Ján Ondrejovič. Autorstvo dosvedčili jeho potomkovia – podľa ich spomienok sa jednotlivé betónové komponenty odlievali na záhrade pri ich dome v Beckove. Dodnes sa vraj niekoľko zvyšných „nepodarených“ šesťuholníkových tvárnic nachádza v dvoch tamojších dvoroch.

Legendárne ihrisko zažilo svoju najväčšiu slávu v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy sa na ňom vo veľkom hrávali deti z celého mesta. Neraz tam končili aj ratolesti turistov, ktorí prišli obdivovať Pamätník SNP. Nedostatočná údržba kombinovaná s vandalizmom však tento unikát poškodili tak, že už dlhodobo pôsobil ošumelo a pusto. Domácim nebol pohľad naň ľahostajný a neraz prízvukovali, že toto miesto si zaslúži obnovu. Samospráva sa k tomu postavila rovnako a vlani na jeseň tam odštartovali samotné práce. Z mestskej kasy na to vyčlenili 67 200 eur.

Tony betónu a cementu

V týchto dňoch už vládne v Parku pod Pamätníkom SNP čulý pracovný ruch – sochár Matúš Jančura tam so svojím tímom realizuje obnovu Hexagonu. Keďže ten je na zozname pamätihodností mesta, deje sa to pod dohľadom pamiatkarov. Ak pôjde všetko podľa plánu, práce by mali byť ukončené do konca apríla.

Znalecký posudok diela vypracovala Darina Arce. Prvú etapu obnovy spustili vlani na jeseň, pričom v úvodnej fáze došlo k inventarizácii, zároveň sa spracovala kompletná výkresová a výrobná dokumentácia. V dielni v Slovenskej Ľupči potom pripravili formy na výrobu jednotlivých prefabrikovaných dielcov.

V druhej etape nasledovali úpravy poškodených foriem a začalo sa s odlievaním samotných odliatkov. Teraz sa už práce sústreďujú priamo v lokalite spomínaného parku. „Odkryli sme základy najrozsiahlejšieho objektu Hexagonu a opravujeme betónové základy. Keď vytvrdne betón, začneme inštalovať nami vyrobené prefabrikované dielce, ktoré z neho zmizli,“ hovorí Jančura.

„Dielo chceme dať v maximálnej možnej miere do pôvodného stavu. Na základe fotografií, ktoré sa zachovali, sme sa v projekčnej fáze snažili priblížiť originálu, technológii a štruktúre pôvodných povrchov,“ vysvetlil sochár. Priblížil, že v dielni vyrábali štyri typy prefabrikátov – z každého po sedemnásť kusov, pričom spotrebovali zhruba štyri tony betónu a viac ako tonu cementu.

Prísne, no hravé dielo

Podľa odborníkov je Hexagon unikátnym dielom, lebo ho vyrábal dizajnér a nie sochár. „Je inšpiratívne vidieť, ako Ján Ondrejovič rozmýšľal o ergonómii a funkčnosti. Tiež ako nanášal vrstvy. Najväčším dobrodružstvom pre nás bolo spracovanie projektovej dokumentácie,“ pokračoval Jančura. „Keď sme do pôdorysu preniesli jednotlivé obrazce, uvideli sme veľmi pekné grafiky, ktoré človek nemôže spozorovať, keď na dielo nehľadí zvrchu. Ďalším benefitom je, že dielo nie je ťažkopádne. Je síce formálne prísne, ale pre deti je zároveň hravé a zaujímavé dodnes,“ mieni. Zdôraznil, že Hexagon pozná každý Bystričan a vyrastali s ním celé generácie.

Jančura netají, že obnova legendárneho ihriska je pre neho skvelou príležitosťou. „Páči sa mi najmä ten historický kontext – jednak to, že roky sa nevedelo, kto bol autorom a tiež fakt, že ide o prácu dizajnéra, nie sochára. Skvelé je, že na tom diele to vidieť, ten spôsob premýšľania,“ podotkol. Ozrejmil, že dokopy sa ihrisko skladá zo šiestich objektov.

„Tri sú priestorovejšie a zvyšné prízemnejšíe. Čo sa týka umeleckej hodnoty a ergonómie, určite ide o unikátne dielo minimálne stredoeurópskej úrovne. Na Slovensku žiadne podobné nenájdeme,“ poznamenal. Dodal, že celé to pripomína hru dospelého človeka so skrutkami, ktoré však zväčší do priestoru. Šrauby sú také veľké, že sa v nich hrajú deti.

Banskobystrický primátor Ján Nosko vysvetlil, že k obnove a vyčleneniu peňazí na ňu pristúpili po rokoch komunikácií s historikmi a odborníkmi. Verí, že skorým sprístupnením Hexagonu urobia radosť všetkým deťom, no aj starším generáciám. „Som presvedčený, že to pre ne bude nostalgický návrat v čase. Zároveň možno aj memento pre mladú generáciu, že tu niečo také máme. Niečo, čo nás spája s históriou, je súčasťou Múzea SNP a dotvára celkový priestor,“ doplnil Nosko.