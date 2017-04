Poľský minister vítal amerických vojakov: Čakali sme na vás desiatky rokov

Do krajiny prišli vojaci z coloradskej základne Fort Carson a rozmiestnení budú na západe Poľska. Ceremoniálu v meste Żagań na juhozápade krajiny sa zúčastnila premiérka Beata Szydlová, ktorá dnešok označila za „významný deň pre Poľsko, pre Európu, pre našu spoločnú obranu“.

Amerických vojakov privítal aj minister obrany Antoni Macierewicz. „Čakali sme na vás veľmi dlho, po desaťročia,“ povedal zhromaždeným jednotkám.

Američania dorazili do Poľska ako prvý západný kontingent, ktorý bude na východnom krídle NATO trvalo umiestnený. Časť z nich sa má neskôr premiestniť do Pobaltia, ďalší do Bulharska a Rumunska a do Nemecka.

V Poľsku bude miestom dislokácie americkej armády okrem Żagańu ešte mesto Drawsko Pomorskie na severozápade krajiny. Americké brigádne zoskupenie vo východnej Európe má celkom 3 500 vojakov a viac ako 400 pásových a cez 900 kolesových vozidiel, vrátane 87 tankov M1A2 Abrams, 18 samohybných húfnic Paladin, 144 bojových vozidiel pechoty Bradley a viac ako 400 vozidiel Humvee.

Susedná Litva v sobotu oznámila, že do tohtoročného novembra na svojom území rozmiestni 1 200 príslušníkov spojeneckých armád NATO. K týmto vojakom sa budú pravidelne pripájať ďalší, ktorí budú do Litvy prichádzať na spoločné cvičenia.