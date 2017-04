Taliani riešia s Líbyou migrantov. V hre je aj Rusko

Vyplýva to z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Približne 100 ľudí je nezvestných po tom, čo sa počas víkendu ich čln potopil neďaleko brehov Líbye.

A to je zatiaľ zima. "Na jar počet ľudí prechádzajúcich cez Stredomorie môže dosiahnuť rekordnú úroveň,“ citovala agentúra AP maltského premiéra Josepha Muscata, ktorého krajina 1. januára prevzala po Slovensku úlohu predsedníckeho štátu Rady Európskej únie. "Môžeme si vybrať, či skúsime urobiť niečo teraz, alebo sa narýchlo stretneme v apríli, máji a budeme sa snažiť riešiť to potom,“ uviedol Muscat.

Možnosti v Líbyi

Podľa denníka Financial Times sa teraz Taliansko snaží zintenzívniť rokovania s Líbyou, aby zabránilo ďalšej migrantskej vlne. "Je to nový impulz. Hýbeme sa ako pionieri,“ uviedol pre britské noviny Mario Giro, štátny tajomník talianskeho ministerstva zahraničných vecí. "Hovoríme však o množstve práce. Líbya stále nemá kapacitu, aby manažovala prílevy migrantov a krajina zostáva rozdelená,“ pripomenul Giro.

"Talianska iniciatíva nie je zlá. Je však založená na iluzórnej myšlienke, že líbyjská vláda bude schopná situáciu zvládnuť.“ Lorenzo Nannetti, taliansky expert na medzinárodné vzťahy

Jednou z možností, na ktoré sa Taliansko aj Európska únia pozerajú, je napodobniť dohodu s Tureckom. To z gréckych ostrovov berie utečencov, ktorí tam prišli a nemajú právo na azyl. Dohoda z jari minulého roku prakticky zastavila pohyb migrantov z Grécka do EÚ.

Ešte v roku 2008 prešlo z Líbye do Talianska okolo 40-tisíc ľudí. Migrantov stopla dohoda Ríma s vtedajším diktátorom Muammarom Kaddáfím v roku 2009. Podľa spravodajskej stránky EurActiv Taliansko vtedy sľúbilo Líbyi okolo päť miliárd eur investícií. Dohodu kritizovali najmä humanitárne organizácie. Taliansko totiž vracalo utečencov do Líbye napriek zlej situácii s ľudskými právami v krajine.

Počet migrantov prichádzajúcich z Líbye do Talianska opäť vyskočil na viac ako 64-tisíc v roku 2011. Arabská jar vtedy viedla k protestom proti Kaddáfímu, ktoré sa snažil diktátor potlačiť. Po odobrení Bezpečnostnou radou OSN proti nemu zasiahlo NATO. Viedlo to až ku Kaddáfího poprave. A hoci sa sprvu zdalo, že Líbya môže nastúpiť na dráhu slobodnejšej krajiny, od roku 2013 krajina bojuje s chaosom a násilím. Pokusy OSN dosiahnuť zhodu medzi znepriatelenými skupinami sa už viac ráz skončili neúspechom. V krajine sa uchytila aj teroristická organizácia Islamský štát (IS).

Pred dvoma týždňami Taliansko opäť otvorilo v Líbyi ambasádu. "Minister vnútra Marco Minniti, ktorý tam šiel, mal predtým v parlamente na starosti dohľad nad spravodajskými informáciami týkajúcimi sa Líbye. Talianska iniciatíva nie je zlá. Je však založená na iluzórnej myšlienke, že líbyjská vláda bude schopná situáciu zvládnuť,“ reagoval pre Pravdu Lorenzo Nannetti, taliansky expert na medzinárodné vzťahy. "Samozrejme, snaha pozdvihnúť miestnu ekonomiku a bezpečnosť je životne dôležitá. Ale situácia v Líbyi má veľmi ďaleko od toho, aby sme ju vyriešili,“ pripomenul expert.

Geopolitická hra

V nestabilnom líbyjskom prostredí pritom čoraz výraznejšie pôsobí aj ďalší hráč. Je ním Rusko. Kontakty na Moskvu využíva Chalífa Haftár, jeden z najvýznamnejších miestnych lídrov, ktorý sa stavia proti vláde národnej zhody pod vedením Fajéza al-Sarádža.

Migrantov na člne v Stredozemnom mori zachraňujú ľudia z mimovládnych organizácií. Autor: SITA/AP, Emilio Morenatti

V tejto situácii má maltský minister zahraničných vecí George Vella pre Európu varovanie. "Haftár sa so svojou armádou postupne, pomaly posúva z východu na západ a pravdepodobne sa spojí so svojimi spojencami a postúpi na Bani Valíd, Misurátu a Tripolis,“ uviedol minulý týždeň Vella pre novinárov. Bolo by to katastrofálne, pretože by to znamenalo občiansku vojnu, ktorej výsledkom by bolo viac ľudí utekajúcich z Líbye,“ citovala stránke EUobserver šéfa maltskej diplomacie. Vella pripomenul, že Rusko zatiaľ rešpektuje medzinárodné zbrojné embargo uvalené na Líbyu, ale Moskva má záujem na posilnení svojho postavenia v Stredomorí. Kremeľ dlhodobo túži po vojenských základniach v oblasti.

"Haftár sa snaží hrať s kartami tak, aby mal úlohu v Líbyi. Má podporu Egypta a Spojených arabských emirátov, to však nie je pre neho dostatočné. Preto využíva aktivitu Ruska v Stredomorí, aby získal nového sponzora. Samozrejme, pre Líbyu je to obrovské riziko, “ uviedol pre Pravdu Gabriele Iacovino z Centra pre medzinárodné štúdie v Ríme.