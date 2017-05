V Číne kolabuje doprava. Môže za to lunárny Nový rok

Úrady predpokladajú, že počas štyridsaťdňového obdobia okolo Nového roka ľudia uskutočnia takmer tri miliardy ciest. Lunárny Nový rok tento rok pripadá na sobotu 28. januára.

Čínsky Ľudový denník uviedol, že počas sviatočného obdobia od 13. januára do 21. februára Číňania uskutočnia podľa odhadov 2,98 miliardy rôznych ciest. Väčšina ciest – odhadom 2,52 miliardy – bude po ceste. Na vlaky by malo pripadnúť asi 356 miliónov ciest. Najväčší nárast popularity zaznamenáva letecká doprava, v porovnaní s minulým rokom by letov malo byť o desať percent viac, asi 68,3 milióna.

Nákup lístkov je nočná mora

Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky majú ľudia cestujúci vlakom najväčšie obavy z ceny cestovných lístkov a čakania na staniciach. Mnoho Číňanov sa tiež sťažuje na problémy s nákupom cestovných lístkov on-line. Vzhľadom k obrovskému počtu ľudí, ktorí si pred Novým rokom chcú kúpiť lístok na vlak, oficiálne stránky čínskych železníc neustále kolabujú. Ľudia tak trávia hodiny pri počítači v snahe zaobstarať si cestovný lístok. Nakoniec ju často nezískajú, pretože dopyt presahuje počet dostupných miest vo vlakoch.

Niektoré cestovné kancelárie a spoločnosti zamerané na predaj cestovných lístkov prišli v posledných rokoch s aplikáciami, ktoré dávajú za poplatok 20 až 200 jüanov (od 2 do 12 eur) väčšiu šancu – aj keď nie záruku – zabezpečiť si miesto vo vlaku, poznamenala agentúra Reuters.

Funguje to ako čierny trh s lístkami

Šuang Sü, ktorá pracuje v cestovnej agentúre v Pekingu, začala zháňať lístky do svojho domovského mesta Čchung-čching dva týždne pred plánovaným odchodom na novoročnú dovolenku. Oficiálne stránky železnice ale opakovane kolabovali.

Sü preto zaplatila navyše poplatok 60 jüanov (8 eur) za využitie aplikácie, ktorá jej umožnila zaobstarať si dva cestovné lístky v cene 1535 jüanov (209 eur) na vysokorýchlostný vlak z metropoly na juhozápad. „Nemala som inú možnosť,“ podotkla.

Rad diskutérov na sociálnych sieťach ale tieto praktiky prirovnáva k čiernemu trhu. „Nevidím veľký rozdiel medzi týmito aplikáciami a priekupníkmi,“ podotkol podľa Reuters jeden z užívateľov.

Podobný názor má aj právny poradca Čao Čan-ling. „Využívanie tohto softvéru v podstate umožňuje kupujúcim predbehnúť sa v rade. Keď ľudia využívajú tieto technológie k predbiehaniu v rade, potom viac ľudí, ktorí využívajú oficiálne stránky železnice, cestovné lístky nedostanú,“ uviedol.

Rok Ohnivého Kohúta berú Číňania vážne

Podľa čínskej astrológie vstupujeme 28. januára do roku Ohnivého Kohúta. Ďalšiemu znameniu zverokruhu odovzdá Kohút žezlo 15. februára 2018, kedy na trón nastúpi Pes.

Po hektickom roku činorodej a roztopašnej Opice sa bude nasledujúcich 12 mesiacov niesť v znamení pracovného nasadenia, podnikania a finančných investícií. Kariérny rast však bude vyžadovať mimoriadne tvrdú prácu, poctivosť, precíznosť a trpezlivosť. Pod vládou ambiciózneho a egoistického Kohúta by sme mali obrátiť pozornosť sami na seba, na svoje záujmy, potreby, rozvoj a uplatnenie.

Ohnivý Kohút sa podľa čínskej astrológie predvedie ako jeden z najvýstrednejších vládcov celého 60-ročného cyklu. Popisujú ho ako okúzľujúce, verné, spravodlivé, precízne a bystré znamenie, pre ktoré je však charakteristický aj egoizmus, ignorantstvo, chvastúnstvo a viera vo vlastnú neomylnosť. Kohút je hlásateľom úsvitu a rána, v gréckom bájosloví má schopnosť cítiť, čo sa stane v budúcnosti. Rád sa predvádza a je stredobodom pozornosti, vie očariť a zabaviť spoločnosť, avšak nevie prijať kritiku a názory iných ho nezaujímajú.