Trump proti imigrácii: prvá žaloba a chaos na letiskách

Irán znemožní americkým občanom vstup do krajiny, oznámila iránska vláda. Je to odveta za pozastavenie vstupu ľudí z Iránu a ďalších šiestich prevažne moslimských štátov do USA, ktoré nariadil nový americký prezident Donald Trump s cieľom znížiť riziko výskytu teroristov z týchto krajín na americkej pôde.

„Irán uplatní princíp reciprocity, kým urážlivé americké obmedzenia uvalené na iránskych občanov nebudú zrušené,“ citovala agentúra Reuters oznámenie iránskeho ministerstva zahraničia. Podľa neho je Trumpov krok „otvorenou potupou moslimského sveta a iránskeho národa najmä“; USA pritom nezakázali vstup občanom krajín, ako je Afganistan, Pakistan alebo Egypt.

Trump obmedzil imigráciu

Exekutívny príkaz o prísnejšom preverovaní imigrantov, ktorý v piatok podpísal nový americký prezident Donald Trump, pozastavuje na 120 dní program Spojených štátov pre prijímanie utečencov. Až do odvolania potom zakazuje vstup do USA migrantom zo Sýrie. Trumpov príkaz ďalej na 90 dní zakazuje vstup do USA všetkým ľuďom z krajín, s ktorými sú spojené obavy z terorizmu.

Podľa amerického ministerstva zahraničia sa opatrenie týka Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu, teda krajín s prevažne moslimským obyvateľstvom, napísala agentúra AP.

„Zavádzam nové overovacie opatrenia, aby som udržal radikálnych islamských teroristov mimo Spojené štáty. Nechceme ich tu,“ povedal prezident pri podpise príkazu. „Chceme prijímať iba tých, ktorí budú našu krajinu podporovať,“ dodal.

Prvé incidenty

Jedného zo spomínaných Iračanov na letisku v New Yorku zadržali, hoci mal zvláštne imigračné víza, ktoré dostal v deň Trumpovej inaugurácie. Dostal ich za to, že v Iraku pracoval pre vládu USA desať rokov od začatia americkej invázie v tejto blízkovýchodnej krajine.

Druhý muž získal vízum začiatkom januára, aby sa mohol pripojiť k svojej žene a synovi, ktorí už v USA sú a majú štatút utečencov. Manželka pracovala pre americkú armádu.

V Káhire zabránili odletieť 6 ľuďom

V Káhire pre Trumpov príkaz zabránili nastúpiť do lietadla spoločnosti EgyptAir na ceste do New Yorku piatim irackým cestujúcim a jednému Jemenčanovi. Podobné prípady sú hlásené aj z ďalších krajín, napríklad z Iránu. Tiež holandské aerolinky KLM informovali, že do USA nenechali z rôznych destinácií odletieť sedem cestujúcich. Na spomínané opatrenia upozornila svojich zákazníkov aj katarská letecká spoločnosť Qatar Airways.

Šesť pasažierov, ktorí chceli letieť na Kennedyho letisko v New Yorku, nesmelo v Káhire nastúpiť do lietadla, hoci mali platné imigračné víza, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje. Päť Iračanov priletelo z Irbilu. V egyptskej metropole chceli prestúpiť na let do USA, ale museli sa vrátiť do Iraku.

Spoločnosť Qatar Airways upozornila cestujúcich, ktorí chceli letieť do USA a pochádzajú zo štátov dotknutých novým nariadením Donalda Trumpa, že na cestu potrebujú povolenie na trvalý pobyt v USA (takzvanú zelenú kartu) alebo diplomatické vízum, ktoré sa týka cudzích vlád, Spojených národov, niektorých medzinárodných organizácií a Severoatlantickej aliancie.

Hovorca amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti Gillian Christensenová však podľa agentúry Reuters v e-mailom poslanom oznámení uviedla, že Trumpov trojmesačný zákaz vstupu do USA občanov siedmich prevažne moslimských krajín sa týka i držiteľov zelenej karty.

Ústavnosť preverí súd

Výbor americko-islamských vzťahov (CAIR) uviedol, že v pondelok podá žalobu, v ktorej spochybní ústavnosť Trumpovho príkazu. Podľa CAIRO neexistuje žiadny dôkaz, že utečenci sú hrozbou pre národnú bezpečnosť. Protiústavnosť by podľa niektorých právnych expertov citovaných agentúrou Reuters mohla spočívať v tom, že príkaz zároveň dáva ministerstvu pre vnútornú bezpečnosť priestor na uprednostnenie utečencov utekajúcich pred náboženskou perzekúciou. Trump už skôr uviedol, že týmto krokom chce pomôcť kresťanom v Sýrii.

Sľuby z predvolebnej kampane

Počas predvolebnej kampane používal Trump ostré slová na adresu obyvateľov moslimských krajín, vrátane prísľubu zákazu vstupu všetkých moslimov na americké územie, ktorý neskôr zmiernil. Krok, k akému pristúpil teraz, sľuboval dlhodobo.

Príkaz má okamžitú platnosť a podľa Reuters spôsobil chaos a zmätok u potenciálnych cestovateľov s iránskymi, irackými, líbyjskými, somálskymi, sudánskymi, sýrskymi a jemenskými pasmi. Podľa združenia Moslimskí právnici by sa aj ľudia s danými pasy a s takzvanými zelenými kartami, umožňujúcimi žiť a pracovať v Spojených štátoch, mali poradiť s imigračnými právnikmi, než vycestujú z krajiny alebo sa do nej budú chcieť vrátiť.

Kritika od demokratov

Trumpov príkaz takisto odsúdili predstavitelia Demokratickej strany ako „neamerický“. Podľa nich poškodí povesť USA ako krajiny, ktorá je k imigrantom ústretová. Vodca demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer vo vyhlásení napísal, že soche Slobody „tečú slzy“. Zdôraznil, že prijímanie utečencov nie je len humánne, ale tiež pomáha ekonomike.

Kritika z Iránu

O nariadení sa vyjadril kriticky aj iránsky prezident Hasan Rúhání. Nesúhlasí ani s Trumpovým rozhodnutím postaviť múr na hranici USA s Mexikom. „Časy rozdeľovania ľudí múrmi sú definitívne preč,“ povedal Rúhání a dodal, že cestou k riešeniu sporov je dialóg.

Podľa iránskeho prezidenta „žijeme v časoch globalizácie… ktorá urobila zo všetkých národov susedov“. K lepšiemu porozumeniu iných kultúr, a tým aj k väčšej tolerancii, prispieva obzvlášť turizmus, upozornil Rúhání.

Zeman víta Trumpovo rozhodnutie

Naopak pražský hrad rozhodnutie Donalda Trumpa privítal. Jeho hovorca Jiří Ovčáček na Twitteri oznámil, že český prezident Miloš Zeman sa dlhodobo vyjadruje proti prijímaniu moslimských migrantov a teraz „máme v USA spojencov“.

„Prezident USA Donald Trump chráni svoju krajinu, ide mu o bezpečnosť občanov. Presne to, čo elity EÚ nerobia,“ reagoval Ovčáček na zverejnenie Trumpovho nariadenia.

OSN vyzvala USA, aby pokračovali v prijímaní utečencov

Dve agentúry OSN – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) – vyzvali administratívu prezidenta Trumpa, aby neprestala ponúkať azyl ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, keďže toto právo zaručuje medzinárodná legislatíva.

„Potreby utečencov a migrantov z celého sveta ešte nikdy neboli naliehavejšie a americký presídľovací program je jedným z najdôležitejších na svete,“ uvádza sa v spoločnej výzve oboch agentúr sídliacich v Ženeve.