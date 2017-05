Trump migračný výnos neriešil s vládou, píše The New York Times

Nový americký prezident Donald Trump svoj doteraz najdiskutovanejší exekutívny príkaz zakazujúci vstup do USA občanom siedmich moslimských krajín proti zvyklostiam neriešil s ministrami svojej vlády.

Podľa denníka The New York Times sa Trump snažil čo najrýchlejšie splniť jeden zo svojich hlavných volebných sľubov a nedostatočne koordinoval krok s výkonnými orgánmi, čo prispelo ku chaosu na letiskách a skomplikovalo život stovkám ľudí cestujúcich do USA.

Hoci Trump vydal príkaz zamedzujúci cesty do USA občanom Iránu, Iraku, Jemene, Líbyi, Somálska, Sudánu a Sýrie už v piatok, ešte v prvých sobotných hodinách colní a bezpečnostní úradníci na hraniciach vôbec nič netušili. Podľa nemenovaného predstaviteľa colnej správy sa až v sobotu nadránom dozvedeli prvé inštrukcie, ktoré však boli stále nejasné. „Ak nič nevie minister, ako by sme mohli niečo vedieť my na tejto úrovni?“ vyhlásil úradník s odkazom na ministra vnútornej bezpečnosti Johna Kellyho.

Nič netušiaci minister sa vo chvíli, keď Trump výnos podpisoval, bavil so svojimi poradcami o možných dôsledkoch plánu, ktorého podrobnosti sa k nemu vôbec nedostali a nemohol sa k nim vyjadriť, napísal denník. Len o niečo málo viac vedel o dekréte minister obrany James Mattis, ktorý sa predtým vyslovil proti zákazom vstupu moslimov na území Spojených štátov.

„Detaily plánu neboli podrobne premyslené. Nie je žiadnym prekvapením, že nastal hromadný zmätok a ja očakávam, že nejasnosti a chaos budú ešte nejaký čas pokračovať,“ povedal newyorskému denníku bývalý pracovník viacerých ministerstiev či tajnej služby CIA Stephen Heifetza.

Úradníci po vydaní príkazu napríklad nevedeli, ako zaobchádzať s ľuďmi, ktorí už boli na území USA v tranzitných zónach letísk, či ako sa postaviť k držiteľom takzvaných zelených kariet umožňujúcim pobyt a prácu v USA.

Na čo najrýchlejšie podpísanie výnosu Trumpom podľa NYT tlačil predovšetkým jeho hlavný poradca Steve Bannon, ktorý už počas kampane stál za Trumpovým príklonom k ​​veľmi reštriktívnej imigračnej politike a presadzoval, aby sa odmietanie imigrantov stalo hlavnou témou jeho kandidatúry.