Českej diplomacii vykradli elektronickú poštu

České ministerstvo zahraničných vecí sa stalo terčom dôkladného kybernetického útoku. Oznámil to šéf diplomacie Lubomír Zaorálek na mimoriadnej tlačovke, ktorú vysielala Česká televízia. Je možné, že stopy k hackerom vedú do Ruska.

Krátko pred vystúpením Zaorálka najprv informoval o prípade portál Neovplyvní. „Ide o tisíce dát, ktoré boli postupne stiahnuté zo schránok ministra a námestníkov. Vrátane tajných informácií,“ povedal pre server zdroj oboznámený s kauzou.

Zaorálek povedal, že jeho rezort čelí častým pokusom hackerov nabúrať sa do systému ministerstva. „Terčom sme dlhodobo. Nové je to, že od začiatku januára bol jeden z útokov čiastočne úspešný,“ uviedol na tlačovke.

Minister na rozdiel od tvrdenia portálu Neovplyvní ubezpečil, že pri napadnutí nedošlo k úniku utajovaných informácií. „Náš úrad má jeden vnútorný systém, do ktorého sa nepodarilo preniknúť,“ zdôraznil, keď poprel, že by sa hackeri mohli zmocniť citlivých údajov. Cenné poznatky však istotne získali, pretože Zaorálek priznal, že páchatelia sa nabúrali do schránok elektronickej pošty vedúcich predstaviteľov ministerstva vrátane neho.

Šéf diplomacie nepriamo naznačil, že v pozadí môžu stáť kybernetickí útočníci riadení Moskvou. Žiadnu krajinu síce nemenoval, ale z jeho slov je zrejmé, kde vidí zdroj napadnutia: „Útok musel byť uskutočnený nejakým zahraničným štátom zvonku a spôsob veľmi pripomína útok, ktorý bol realizovaný na systém Demokratickej strany v USA.“

Americké spravodajské zložky pripisujú kybernetický útok pred minuloročnými prezidentskými voľbami hackerom v Rusku s vedomím tamojších štátnych orgánov, čo Moskva opakovane popiera.