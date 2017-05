Ukrajina použila zbrane hromadného ničenia, tvrdí Rusko

Informovalo o tom ukrajinské vysielanie britskej spravodajskej služby BBC.

SKR obvinil Ukrajinu z použitia taktických raketových komplexov Točka-U, ktoré vládne sily údajne nasadili proti civilistom v Luhanskej oblasti. SKR dodal, že má o tom nevyvrátiteľné dôkazy.

Predstaviteľ vládnej tzv. protiteroristickej operácie (ATO) v Donbase Leonid Maťuchin podľa agentúry Ukrinform označil tieto obvinenia zo strany Ruska za „provokáciu agresora“. Uviedol, že ukrajinské jednotky nepoužili rakety Točka-U v Luhanskej oblasti.

SKR tvrdí, že v rámci trestného vyšetrovania udalostí na juhovýchode Ukrajiny „boli získané a procesne zdokumentované nevyvrátiteľné dôkazy o použití zbraní hromadného ničenia ukrajinskými ozbrojenými silami“.

Tieto „zbrane hromadného ničenia“ boli údajne použité v meste Luhansk, v obciach Novosvitlivka a Ternove, okrese Krasnodon a v meste Roveňky. Hovorkyňa SKR Svetlana Petrenková nespresnila, kedy malo dôjsť k použitiu tohto typu zbraní.

Petrenková podľa agentúry Interfax informovala, že taktické rakety Točka-U sú vybavené vysoko výbušnou črepinovou a kazetovou muníciou. Dodala, že jeden typ použitých hlavíc dokáže rozsiať asi 14.500 črepín na ploche dvoch až troch hektárov. Raketa vybavená kazetovou muníciou je schopná zlikvidovať živú silu a neobrnenú techniku na otvorenom priestore s rozlohou od 3,5 do siedmich hektárov.

Podľa Petrenkovej ukrajinskí vojaci použitím tohto druhu munície konali v rozpore s minskými mierovými dohodami o urovnaní krízy v Donbase a nedodržali ani medzinárodnú konvenciu o ochrane civilného obyvateľstva v časoch vojny.

„Použitie podobných zbraní svedčí o tom, že kyjevské úrady idú za svojím cieľom – totálnou likvidáciou obyvateľstva a infraštruktúry juhovýchodu krajiny,“ dodala hovorkyňa SKR.

Raketový komplex Točka bol vyvinutý v 70. rokoch minulého storočia a do výzbroje Sovietskej armády sa dostal v roku 1975. Jeho modernizovaná modifikácia s doletom striel do 120 kilometrom sa do výzbroje začala dostávať v roku 1989.

SKR od roku 2014 vyšetruje údajné vyhladzovanie rusky hovoriacich občanov na juhovýchode Ukrajiny i podozrenie z použitia zakázaných prostriedkov a metód vedenia vojny.

Ukrajina a západné štáty zasa obviňujú Rusko z účasti na konflikte v Donbase a z podpory tamojších separatistov.