Reuters: Vo Washingtone je paranoidná atmosféra, úradníci sa boja úniku informácií

Zamestnanci Bieleho domu ovládli obavy z obmedzenia obehu interných dokumentov kvôli možnému úniku informácií do médií. Napísala to v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na pracovníkov americkej prezidentskej kancelárie.

Kontrolu prístupu do uzavretého komunikačného systému posilnili, takže zamestnanci Bieleho domu často nemôžu vidieť dokumenty pripravované pre hlavu štátu. Únik interných informácií, ktoré občas publikujú americké médiá s odvolaním sa na anonymné zdroje, je častým terčom kritiky Donalda Trumpa.

Prezident v polovici februára „klamárskym“ médiám vyčítal, že úniky informácií publikujú. Minulý týždeň ich označil za „nepriateľov ľudu“. Skutočný škandál je, že tajné informácie rozdávajú naše spravodajské služby ako cukríky, uviedol ako príklad Trump.

Minister financií Steven Mnuchin na prvej porade so spolupracovníkmi varoval, že žiadne úniky do médií nebude tolerovať. Služobné telefónne hovory a e-maily môžu byť sledované, varoval minister. Hovorca Bieleho domu Sean Spicer podľa serveru Politico vyzval svojich podriadených, aby predložili mobilné telefóny na kontrolu.

Zamestnanci amerických centrálnych úradov majú obavy, že ich telefonáty sú odpočúvané, a obávajú sa v interných diskusiách vyjadrovať svoje názory. Vo Washingtone podľa agentúry Reuters vládne paranoidná atmosféra, pretože Biely dom sa snaží zabrániť úniku informácií, ktoré by mohli vyústiť v negatívne články v tlači. Úradníci ministerstiev nemajú informácie o často významných udalostiach, čo môže v zahraničí vyvolať neistotu o amerických zámeroch, uviedla agentúra.

Na ministerstve zahraničia sú vraj obavy z trestov za úniky do médií také, že zamestnanci sú ochotní poskytovať informácie len ústne, nie telefónom alebo elektronickou poštou. „Vládne tam atmosféra zastrašovania, nielen pokiaľ ide o komunikáciu s novinármi, ale aj o rozhovory s kolegami,“ povedal agentúre Reuters jeden zo zamestnancov pod podmienkou anonymity. „Jedovaté“ ovzdušie vraj panuje aj na ministerstve vnútornej bezpečnosti.

Snahy Bieleho domu o blokovanie únikov informácií nie sú nové. Za vlády Richarda Nixona agenti FBI nahrávali rozhovory poradcov Bieleho domu s novinármi. O kontrolu toku informácií vytrvalo usiloval aj Trumpov predchodca Barack Obama. Podľa denníka The New York Times bolo za jeho vlády postihnutých trestom deväť osôb za úniky do médií, zatiaľ čo v prípade všetkých predošlých prezidentov dohromady sa to stalo len trikrát.