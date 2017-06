Americké aerolínie zakážu niektorým cestujúcim elektroniku

Pasažieri, ktorí budú z týchto letísk cestovať priamo do USA, nemôžu od dnešného dňa brať do príručnej batožiny napríklad laptopy, tablety, DVD prehrávače alebo kamery. Takéto zariadenia budú musieť byť zabalené v batožine prepravovanej v nákladnom priestore.

V kabíne pre cestujúcich sú povolené len mobilné telefóny, smartfóny a schválené zdravotnícke pomôcky.

Opatrenie, ktoré má byť reakciou na bližšie nešpecifikované teroristické hrozby, sa celkovo dotkne letov z ôsmich prevažne moslimských krajín, a to Jordánska, Egypta, Turecka, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov (SAE), Kuvajtu, Maroka a Kataru.

Konkrétne postihne priame lety do USA z letísk v jordánskom Ammáne, egyptskej Káhire, tureckom Istanbule, saudskoarabských mestách Rijád a Džidda, v Abú Zabí a Dubaji (SAE), v meste Kuvajt, marockej Casablanke a katarskej Dauhe.

Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť USA zdôraznilo, že nové reštrikcie nie sú namierené voči nijakým konkrétnym krajinám. Do zoznamu boli zaradené letiská len na základe informácií tajných služieb. Podľa ministerstva opatrenie nesúvisí s nedávnym prezidentským dekrétom o zákaze cestovania do USA pre občanov šiestich prevažne moslimských krajín.

Reštrikcie na prevoz väčšej elektroniky sa budú týkať deviatich zahraničných leteckých dopravcov, ktorí denne zaisťujú približne 50 priamych letov do USA. Nové pravidlá budú musieť uviesť do praxe od piatka, a to na dobu neurčitú. Ak tak neurobia, hrozí im zákaz lietania do Spojených štátov.

Opatrenie sa nevzťahuje na spiatočné lety z USA na tieto letiská ani na členov posádky lietadiel. Obmedzenia rovnako pocítia cudzinci aj americkí občania.

Podľa Washingtonu zostanú reštrikcie v platnosti dovtedy, kým bude príslušná bezpečnostná hrozba aktuálna. Nie je vylúčené ani ich rozšírenie aj na ďalšie letiská.

Nemenovaní americkí predstavitelia uviedli, že zákaz bol zavedený v reakcii na správy tajných služieb, podľa ktorých by sa teroristi mohli pokúsiť prepašovať na palubu lietadiel nálože ukryté v elektronických zariadeniach.