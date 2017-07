Poľský parlament prežil hlasovanie o vyjadrení nedôvery

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiérky Beaty Szydlovej podala opozičná Občianska platforma (PO), a to v súvislosti so škandálom okolo nominácie poľského expremiéra Donalda Tuska do funkcie predsedu Európskej rady, ktorú poľská vláda ako jediná spomedzi členských štátov EÚ odmietla podporiť.

Za návrh PO dnes hlasovalo 174 poslancov poľského parlamentu, proti vysloveniu nedôvery Szydlovej kabinetu bolo 238 poslancov. Štyria členovia Sejmu sa hlasovania zdržali. Návrh bol zamietnutý.

Obvinenie z porušovania ústavy

Iný výsledok hlasovania sa ani neočakávali, keďže vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) má v 460-člennej dolnej komore parlamentu väčšinu – 234 hlasov.

Líder PO Grzegorz Schetyna vo svojom vystúpení v parlamente obvinil PiS zo snáh dosiahnuť odchod Poľska z EÚ, z porušovania ústavy, ako aj zo snahy uzurpovať si moc v krajine. Na adresu PiS vyhlásil, že „Poliaci chcú byť v EÚ a s údivom sledujú vašu politiku. Nechcú, aby ste ich vyviedli na ekonomickú a kultúrnu perifériu Európy.“

Szydlová jeho kritiku odmietla a vyhlásila, že jediným cieľom opozície je realizácia zámerov jej jednotlivých politikov. Uviedla tiež, že PiS za osem rokov, čo bola v opozícii, organizovala rôzne stretnutia so svojimi voličmi, ktorí „nám hovorili, akú chcú mať svoju krajinu“. Zdôraznila, že „mandát na spravovanie verejných záležitostí dali tejto vláde Poliaci.“

Tuskovo znovuzvolenie

Príčinou hlasovania o vyslovení nedôvery vláde je jej nedávna snaha zabrániť Tuskovmu znovuzvoleniu do funkcie predsedu Európskej rady na ďalších 30 mesiacov. Poľsko ako jediná z krajín postavila protikandidáta, Jacka Saryusza-Wolského.

Podľa poľskej vlády Tusk vo funkcii „europrezidenta“ prekračoval svoje právomoci vyplývajúce z tejto funkcie, zasahoval do vnútorných záležitosti svojej vlasti a v čase tamojšej parlamentnej krízy – v decembri 2016 – sa postavil na stranu opozície.

Poľská opozícia vtedy takmer mesiac blokovala prácu Sejmu, pričom žiadala opakované hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017, ktorý bol podľa nej prijatý v rozpore so zákonom.

Varšava kritizovala Tuska aj za jeho ústretový postoj k prijímaniu migrantov krajinami EÚ a prejavila nespokojnosť, že ako Poliak neurobil vo svojej vysokej funkcii pre svoj štát nič významné a nelobuje za jeho záujmy v EÚ.