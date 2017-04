Francúzsky Chávez verí vo výhru v prezidentských voľbách

Nie je to len nástup krajnej pravice. Karty mieša aj druhý extrém. Radikálny ľavičiar Jean-Luc Mélenchon uspel v dvoch televíznych debatách. Razom sa v niektorých prieskumoch verejnej mienky vyšvihol na tretie miesto. Mélenchona by volilo 18 až 19 percent Francúzov. Zaostáva síce za Macronom a Le Penovou, ktorým by dalo hlas okolo 24 percent ľudí, ale je už na úrovni konzervatívca Françoisa Fillona.

Prvé kolo francúzskych prezidentských volieb sa koná už 23. apríla. Keďže asi tretina voličov stále nie je rozhodnutých, koho podporí v boj o Elyzejský palác, hlasovanie ešte možno prinesie nečakanú zápletku. Mélenchon v ňu verí. "Čo sa snažím dosiahnuť? Samozrejme, že sa chcem stať prezidentom,“ odpovedal v televíznej debate krajný ľavičiar na otázku, o čo sa v kampani snaží.

Populista, ktorý obdivuje zosnulého venezuelského prezidenta Huga Cháveza, je v konflikte s takmer s každým. Jeho hlavným terčom je neraz Le Penová, keď jej vyčíta konzervativizmus a nepriateľský postoj k migrantom. No podobne ako extrémistka nemá Mélenchon problém s agresívnymi krokmi Ruska, hoci necestoval za prezidentom Vladimirom Putinom do Moskvy. Svoju politickú súperku, ktorú obyčajne nešetrí, poľutoval, že na kampaň jej nepožičali francúzske banky. Le Penová sa preto obrátila na ruské.

Do roku 2008 bol Mélenchon členom Socialistickej strany. Krajný ľavičiar teraz vo svojom programe hovorí o zmenách. Chce byť prezidentom, ale Francúzsko má mať podľa neho parlamentný systém. Pracovný týždeň má mať 32 hodín namiesto 35. Do dôchodku by mali chodiť obyvatelia krajiny galského kohúta v šesťdesiatke. A na príjmy nad 33-tisíc eur na mesiac má byť 100-percentná daň.

Kým toto sú do istej miery ešte stále predstavy aj tradičnej ľavice, Mélenchon je radikálnejší v oblasti zahraničnej politiky. "V niektorých veciach ide ešte ďalej ako Le Penová. On chce odísť z NATO, ona len z jeho vojenských štruktúr,“ pripomenul pre Pravdu Martin Michelot, expert na francúzsku politiku z Inštitútu pre európsku politiku-EUROPEUM v Prahe. Mélenchon tiež žiada zásadnú zmenu vzťahov Francúzska s Európskou úniou, alebo z nej na základe referenda vystúpiť.

Hoci má ľavicový populista už 65 rokov, dokonale sa prispôsobil novej mediálnej dobe a zachytáva nálady spoločnosti, ktoré smerujú proti establišmentu.

"Mélenchon je veľmi dobrý rečník. Za minútu a pol dokáže vydestilovať presne ten odkaz pre verejnosť, ktorý potrebuje. Vie vysvetľovať, ale zároveň je vynikajúci v tom, ako to zhrnúť do chytľavej vety. Je jeden z dvoch dôležitých kandidátov, ktorí získavajú z toho, že Francúzi nedôverujú politikom. Má na svojej strane tých, čo nechcú voliť Le Penovú,“ vysvetľuje Michelot. "Mélenchon používa však rovnaký recept na zvyšovanie popularity ako krajná pravica. Opiera sa o sociálne médiá. Jeho kanál na YouTube je mimoriadne populárny. Bojuje proti tradičným médiám, ktoré sú podľa neho v područí Macronovej agendy či Fillona,“ uviedol expert.

Podľa Michelota sa nedá vylúčiť, že keď do druhého kola nepostúpi Mélenchon, istá časť jeho voličov podporí Le Penovú, alebo nebudú voliť vôbec. "Predpokladám, že on sám nedá žiadny pokyn svojim stúpencom,“ myslí si odborník.