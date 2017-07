Tillerson: Rusko si musí vybrať spojenectvo s Asadom alebo s USA

Šéf diplomacie USA pred návštevou Moskvy uviedol, že nie je jasné, či Rusko nebralo vážne záväzky zbaviť Sýriu chemických zbraní, alebo bolo v tejto veci neschopné. Zdôraznil však, že „pre mŕtvych (tento rozdiel) nemá význam“. „Nemôžeme dopustiť, aby k tomu znova došlo,“ povedal v zmienke o nedávnom chemickom útoku sýrskych síl.

Tillerson dodal, že USA nevidia pre Asada v budúcnosti žiadnu rolu vo vedení Sýrie, ale nebudú vopred hovoriť o tom, ako by k jeho odchodu malo dôjsť. „Všetkým nám je (jasné), že vláda rodiny Asadovcov sa končí,“ citovala ho agentúra AP.

„Chceme zmierniť utrpenie Sýrčanov. Rusko môže byť súčasťou tejto budúcnosti a hrať dôležitú úlohu. Alebo Rusko môže zachovať svoje spojenectvo s touto skupinou (Asadom, Iránom a Hizballáhom), čo podľa nás záujmom Ruska z dlhodobého hľadiska neposlúži,“ uviedol americký minister pred novinármi.

Tillerson sa v Taliansku zúčastnil na stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7.

Tí odmietli výzvy Británie a USA na možné ďalšie sankcie voči Damasku a Moskve, oznámil šéf talianskej diplomacie Angelino Alfano. „Momentálne neexistuje konsenzus ohľadne ďalších sankcií ako účinnom nástroji na dosiahnutie cieľa, ktorý sme si stanovili,“ povedal Alfano v závere stretnutia.

Taliansky minister súčasne podčiarkol, že Rusko nesmie byť v otázke Sýrie „zahnané do kúta“. Moskva by podľa neho mala vyvíjať tlak na Asada, aby zastavil používanie chemických zbraní, a mala by sa pridať v medzinárodnému úsiliu o mier v Sýrii.