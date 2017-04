Prvé osobné stretnutie Lavrov vs. Tillerson: Dominuje konflikt v Sýrii

Hostiteľ schôdzky Lavrov hneď v úvode amerického ministra upozornil, že úder americkej armády proti sýrskej základni z minulého týždňa bol podľa Moskvy porušením medzinárodného práva. Podľa ruského ministra je dôležité zabezpečiť, aby sa podobné útoky neopakovali.

Od rokovania si vraj ruská strana sľubuje „otvorený a čestný“ rozhovor o vytvorení širokej protiteroristickej koalície. Rusko chce tiež poznať skutočné zámery Bieleho domu. Moskva mnohokrát opakovala, že je pripravená ku konštruktívnemu a rovnocennému dialógu s USA, zdôraznil Lavrov.

Tillerson vyhlásil, že považuje za dôležité, aby komunikačné kanály medzi oboma krajinami zostali vždy otvorené. Rokovania sa koná vo významnom okamihu, keď si oba štáty môžu objasniť oblasti spoločného záujmu, ale aj hlbokých rozporov. Potom môžu pochopiť ich dôvod a prerokovať možnosti zblíženia. Tillerson dodal, že sa teší na „úprimnú a otvorenú“ výmenu názorov.

Ministri potom začali rokovanie za zatvorenými dverami, ich schôdzka by podľa agentúry TASS mala trvať niekoľko hodín. Po skončení rozhovorov má neskôr popoludní nasledovať spoločná tlačová konferencia.

Podľa ruských diplomatov majú obaja ministri pred sebou veľa tém – okrem Sýrie je to situácia v Líbyi a v Jemene, konflikt na východe Ukrajiny alebo reakcie na provokatívne rokovania severokórejského režimu.

Tillerson by podľa amerických diplomatov mohol otvoriť otázku údajného zasahovanie Ruska do minuloročných prezidentských volieb v USA. Otázka Tillersonovho stretnutia s prezidentom Vladimirom Putinom je stále otvorená. Moskva opakovane tvrdí, že ruský vodca ju na programe nemá. Niektoré moskovské médiá oznámili, že stretnutie oboch politikov sa pripravuje. Kremeľ zvyčajne podobné schôdzky vopred neoznamuje.

Rjabkov: Rétorika Washingtonu je primitívna a hulvátska

Stanovisko Spojených štátov k sýrskemu konfliktu je pre Rusko záhadou, rétorika Washingtonu je primitívna a hulvátska. Pred začiatkom schôdzky ministrov zahraničných vecí Ruska a USA Sergeja Lavrova a Rexa Tillerson to v Moskve povedal námestník šéfa ruskej diplomacie Sergej Rjabkov.

„Počas spoločného rokovania sa budú preberať všetky otázky týkajúce sa situácie v Sýrii. Nerozumieme tomu, čo má konkrétne na mysli americká vláda, ktorá na rôznych úrovniach hovorí niekedy o bezpečnostných zónach, inokedy o zónach stability,“ konštatoval ruský diplomat.

„Vcelku pre nás línia vlády USA voči Sýrii zostáva záhadou. Nedôslednosť – to je slovo, ktoré nás v prvom rade napáda,“ dodal s tým, že „terajšia rétorika USA je vlastne primitivizmus a hulvátstvo“.

Americká diplomacia sa teraz podľa Rjabkova snaží presadiť v Bezpečnostnej rade OSN rezolúciu o Sýrii, ktorá by mala úder americkej armády legitimizovať. „Pokiaľ ide o rezolúcii, mohli by sme aj my navrhnúť možnosť s odsúdením akcie USA. Pretože by niečo také neprešlo, nie je o čom hovoriť,“ povedal Rjabkov.