Saakašvili chce oddeliť múrom separatistov od Ukrajiny

Izolácia územia proruských radikálov by bola dočasná, kým sa Kyjevu podarí získať nad ním opäť kontrolu.

Saakašvili na Ukrajine po odchode z Gruzínska pôsobil spočiatku ako poradca prezidenta Petra Porošenko a neskôr ako gubernátor Odeskej oblati. S ukrajinským vedením sa rozišiel, založil vlastnú stranu Hnutie nových síl a žiada predčasné voľby. Vo svojej pôvodnej vlasti je exprezident stíhaný za údajné zneužitie moci.

„Som pre vybudovanie múru, ktorým by sme sa ohradili od okupovanej časti Donbasu. Sústredili by sme sa na zvyšok Ukrajiny,“ napísal Saakašvili. Opatrenie by malo byť dočasné, bývalý gubernátor verí v návrat samozvaných ľudových republík pod ukrajinskú štátnu správu.

K porážke separatistov môže podľa Saakašviliho dôjsť až potom, čo sa podarí na Ukrajine zvíťaziť nad korupciou a začať rýchly rozvoj. „Aby sme územia vrátili rýchlo, musí dôjsť k zmenám predovšetkým v Kyjeve,“ uviedol politik.

Ukrajinská vláda svoju verziu hraničného múru už stavia, nebuduje sa na Donbase, ale na hranici s Ruskom. Rozhodnutie o vybudovaní pohraničného múru padlo vlani, podľa dostupných údajov preinvestovali zatiaľ 120 miliónov hrivien.