Sudkyňu štátu New York našli mŕtvu v rieke Hudson

Abdusová-Salaamová, zároveň prvá moslimská sudkyňa v USA, bola nezvestná od utorkového rána. Jej plne odeté telo polícia objavila približne kilometer a pol od jej bydliska v newyorskej štvrti Harlem bez stôp poranenia, ktoré by naznačovali násilný čin. Príčinu smrti objasní až pitva a prebiehajúce vyšetrovanie okolností jej zmiznutia.

Abdusová-Salaamová sa narodila v roku 1952 vo Washingtone a absolvovala Kolumbijskú univerzitu. V roku 2013 ju guvernér štátu New York Andrew Cuomo vymenoval do funkcie sudkyne na najvyššom odvolacom súde. Generálny prokurátor štátu New York Eric Schneiderman označil jej smrť za „obrovskú stratu pre tamojšiu justíciu“.