Poľsko nevylučuje zadržiavanie migrantov po vzore Maďarska

Poukázal pritom na údajne dobré skúsenosti s takýmto mechanizmom v Maďarsku, hoci Budapešť sa kvôli nemu stala terčom kritiky okrem iného zo strany OSN. Dvojročný program prerozdelenia 160 000 utečencov, ktorí sa nachádzajú v Grécku a v Taliansku, schválili ministri vnútra krajín EÚ v septembri 2015.

Proti plánu sa vtedy postavilo Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, zatiaľ čo Fínsko sa hlasovania zdržalo. Vtedajšia poľská centristická vláda na čele s Donaldom Tuskom nakoniec plán podporila, aj keď všeobecne s ním nesúhlasila.

Prehlasované stredoeurópske krajiny od začiatku upozorňovali, že program prerozdeľovania podľa kvót z mnohých dôvodov nebude funkčný. Podľa údajov Európskej komisie k tohtoročnému 22. marcu bolo z Talianska do iných krajín EÚ premiestnených 4 435 a z Grécka 10 324 ľudí.

Kým Maďarsko predvlani zažilo nápor tisícov migrantov z Afriky a Blízkeho východu na svojich hraniciach, Poľsko vlani udelilo cez milión pracovných povolení Ukrajincom. Do krajiny mieri napríklad tiež mnoho Čečencov, ktorí so žiadosťou o azyl spravidla neuspejú. Predminuloročná migračná vlna sa Poľsku vyhla.

„Mojou úlohou je zabezpečiť Poliakom bezpečie. Tiež musíme byť pripravení na tento zlý scenár, ktorý dúfam nenastane. Tým zlým scenárom je migračnú vlna, ktorá by sa mohla prehnať cez Poľsko,“ povedal Błaszczak.

Na otázku, či by nechal migrantov umiestňovať do táborov tvorených lodnými kontajnermi za plotom s ostnatým drôtom, minister odpovedal, že je to plán zamýšľaný pre núdzovú situáciu, „ktorý v Maďarsku dobre zafungoval“. Minister potvrdil, že Poľsko zvažuje vybudovanie kontajnerových táborov na hranici s Bieloruskom.

Błaszczak tiež zopakoval, že prijímanie migrantov na základe plánu EÚ by mohlo pre Poľsko predstavovať bezpečnostné riziko. „V Poľsku nie sú žiadne teroristické útoky, pretože Poľsko ustúpilo od rozhodnutia predchádzajúcej vlády, že prijme tisícky migrantov nazývaných utečencami,“ vyhlásil Błaszczak.

Maďarsko postavilo kontajnerové tábory obohnané vysokým plotom s ostnatým drôtom na hranici so Srbskom. Minulý mesiac Maďarsko schválilo zákon, ktorý umožňuje migrantov zadržiavať v pohraničných táboroch. To je podľa OSN v rozpore s právom Európskej únie.