USA zhodili v Afganistane najsilnejšiu nejadrovú bombu

Americká armáda bombu okolo 16:30 SELČ zhodila na jaskynný systém, ktorý mal v provincii Nangarhár pri hraniciach s Pakistanom slúžiť ako úkryt bojovníkov takzvaného Islamského štátu. V oblasti Nangarhár pri protiteroristickej operácii cez víkend zahynul jeden americký vojak.

Američania región spoločne so susednou provinciou Kunar označujú za hlavné pôsobisko IS v Afganistane sa 700 bojovníkmi. Afganské úrady hovoria až o 1 500 členoch IS. Bomba GBU-43 je so zhruba jedenástimi tonami výbušniny najničivejšou nejadrovou zbraňou v arzenále Spojených štátov a doteraz ju nikdy nepoužili.