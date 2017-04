Vyšetrovatelia neveria, že listy k útoku z Dortmundu písali islamisti

Vyšetrovatelia podľa správy nemeckých médií tvrdia, že majú „vážne pochybnosti“ o tom, že by text napísali radikálni islamisti. Vyšetrovanie pokračuje niekoľkými smermi, vrátane možného motívu pravicového či ľavicového extrémizmu.

Na mieste útoku sa našli tri listy s rovnakým textom, ktoré začínajú slovami o Alahovi. Ďalej sa v nich píše o berlínskom útoku, ktorý si v decembri vyžiadal 12 mŕtvych a desiatky zranených, či o zapojení Nemecka do boja proti organizácii Islamský štát (IS). Uvádza sa v ňom tiež, že športovci a ďalší prominenti v Nemecku aj v iných „križiackych krajinách“ sú teraz na „listine smrti“ IS.

Neznámy autor listu v ňom tiež požaduje, aby Nemecko stiahlo prieskumné lietadlá Tornado využívané v boji proti IS a aby uzavrelo základňu amerických vojsk v západonemeckom Ramsteine.

Už skôr sa v médiách objavili názory expertov, že list nepísali islamisti. Nezodpovedá to okrem iného doterajším skúsenostiam európskych bezpečnostných síl s IS, ktorý sa k útokom hlási iným spôsobom.

Autobus s futbalistami bundesligového Dortmundu v utorok večer cestou na domáci zápas štvrťfinále Ligy majstrov s Monakom poškodili tri explózie. Zranenie ruky pri nich utrpel španielsky obranca Marc Bartra, ktorého previezli do nemocnice, kde sa podrobil operácii. Zranil sa aj jeden z policajtov, ktorý autobus sprevádzal.