Erdogan nemá isté víťazstvo

Očakáva sa, že výsledok referenda bude tesný. Prieskumy naznačujú, že zmenu podporuje 51 až 52 percent občanov. Úprava počíta s posilnením právomocí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý by sa mohol udržať vo funkcii až do roku 2029, keby dvakrát vyhral ďalšie voľby.

Erdogan sa netají ambíciou dosiahnuť, aby jeho politický plán podporilo okolo 60 percent hlasujúcich. Lenže priemer z posledných deviatich prieskumov mu dáva necelých 51 percent hlasov. Iba o niečo lepšie to preňho vyzerá pri pohľade na dve najnovšie ankety. Podľa agentúry Konda sa chystá podporiť ústavnú zmenu 51,5 percenta opýtaných a z ankety spoločnosti Gezici vyplynulo, že rovnako sa plánuje vysloviť 51,3 percenta voličov.

Vzhľadom na tesnú nadpolovičnú väčšinu sa považuje za kľúčové rozhodovanie Turkov žijúcich v zahraničí, ktorí tvoria približne päť percent voličov. Hlasovanie mimo Turecka sa už uskutočnilo, pričom úrady informujú, že ho sprevádzala vysoká volebná účasť. Na domácej pôde budú ešte dôležití Turci, ktorí nemajú jasno v tom, ako sa zachovajú v referende. Zhruba desať percent ľudí je stále nerozhodnutých.

Keby Erdogan uspel v referende, jeho úrad dostane nové výkonné právomoci a bude zrušená funkcia predsedu vlády. Rozšíril by sa parlament, znížil by sa minimálny vek na získanie poslaneckého mandátu. Hlava štátu by mala právo viesť politickú stranu. Erdogan pred referendom opakovane zdôrazňoval, že je pripravený podpísať zákon o obnove trestu smrti, keby taký návrh schválili v parlamente. Tento jeho výrok vyvolal silnú kritiku v Európskej únii, z ktorej ho upozornili, že návrat najťažšieho trestu je v zásadnom rozpore so základnými európskymi hodnotami.

V prípade, že by medzi voličmi prešla ústavná novela, znamenalo by to najväčší politický obrat v Turecku od vyhlásenia republiky v roku 1923. Návrh už má súhlas parlamentu, ktorý ho schválil začiatkom tohto roku a Erdogan ho následne podpísal.

Dovedna sa počíta s 18 ústavnými zmenami. V súvislosti so zmieneným zrušením funkcie premiéra by mal vládu menovať prezident. Počet poslancov sa zvýši o 50 na 600 a ich minimálny vek sa zníži z 25 na 18 rokov. Predpokladá sa zrušenie vojenských súdov a prezident by mal právo vymenovať štyroch z 13 členov najvyššieho súdu.

Návrh na zmenu politického systému prišiel po minuloročnom zmarenom pokuse o vojenský prevrat, pri ktorom zahynulo 240 ľudí a viac ako 1 400 bolo zranených. Za strojcov plánu násilnej zmeny režimu vtedy Erdogan označil duchovného Fethullaha Gülena, ktorý žije v Spojených štátoch. Vláda začala potom robiť rozsiahle čistky medzi jeho stúpencami. Vo väzniciach skončilo okolo 47-tisíc osôb a o prácu prišlo alebo bolo suspendovaných viac ako 100-tisíc občanov.