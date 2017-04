Pri brehoch Líbye sa utopilo najmenej 20 utečencov

Informoval o tom dnes fotograf agentúry Reuters, nachádzajúci sa na palube záchrannej lode Phoenix.

Jej posádka objavila na otvorenom mori loď s množstvom ľudí na palube. Ďalšie podrobnosti agentúra neuviedla.

Záchranná loď Phoenix patrí humanitárnej organizácii Migrant Offshore Aid Station (MOAS) so sídlom na Malte.

Agentúra DPA medzitým oznámila, že v Stredozemnom mori sa dnes dostala do núdze záchranná loď Iuventa súkromnej nemeckej organizácie Jugend Rettet. „Sme absolútne neovládateľní, pretože na palube je veľa ľudí,“ povedala hovorkyňa organizácie Pauline Schmidtová.

Dodala, že navyše sa zhoršuje počasie a asi 400 ľudí, väčšinou žien a detí, je na plavidlách v okolí bez záchranných viest.

Iuventa podľa nej oficiálne vyslala núdzové volanie do námorného záchranného koordinačného centra (MRCC) pre Stredozemné more so sídlom v Ríme. „Ak nepríde nijaká pomoc, stratíme ľudí,“ citovala DPA kapitán Iuventy Kaia Kaltegärtnera.