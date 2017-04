V novom prieskume je Fillon tretí. Vedú Le Penová a Macron

Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré zverejnila agentúra Opinioway a podľa ktorých by aj Fillon okrem centristu Emmanuela Macrona v druhom kole porazil nacionalistku Marine Le Penovú.

Na čele rebríčka 11 uchádzačov o post hlavy štátu sú naďalej Macron a Le Penová. V prvom kole, ktoré sa uskutoční v nedeľu, im každému vyjadrilo podporu 22 percent opýtaných voličov odhodlaných ísť hlasovať.

Fillon, ktorého v uplynulých mesiacoch poškodili škandály, za nimi zaostáva len o jeden percentuálny bod.

Druhé kolo 7. mája

Na štvrtom mieste je podľa najnovšej sondáže Opinioway s 18 percentami hlasov predstaviteľ radikálnej ľavice Jean-Luc Mélenchon, ktorému podpora v poslednej dobe znateľne vzrástla, ale zrejme už stagnuje.

V prieskume agentúry Ipsos, ktorého výsledok zverejnili pred troma dňami, tento politik Fillona predbehol, keď sa pre neho vyslovilo 20 percent respondentov, zatiaľ čo pre Fillona 19 percent.

Opinioway tiež uviedol, že v druhom kole 7. mája, do ktorého postúpia dvaja najúspešnejší kandidáti z kola prvého, by Macron porazil Le Penovú pomerom 64 ku 36 percentám hlasov. Výrazným rozdielom 60 ku 40 percentám by nad šéfkou francúzskych nacionalistov zvíťazil aj Fillon.