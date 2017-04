Kráti sa Severnej Kórei čas?

Pred niekoľkými dňami sa zdalo, že by sa Washington mohol pokúsiť zasadiť úder jadrovému programu Pchjongjangu. No teraz to skôr vyzerá na opatrnejší prístup. Regionálnych spojencov USA, ako sú Južná Kórea a Japonsko, viditeľne nenadchli úvahy Spojených štátov o zásahu proti KĽDR. V prípade konfliktu a odpovede Pchjongjangu by totiž boli prví na muške.

Režim diktátora Kim Čong-una však viditeľne skúša trpezlivosť všetkých zúčastnených. V sobotu na veľkolepej vojenskej prehliadke ukázal svoj vojenský arzenál. Viacerí experti po nej upozornili, že to vyzerá tak, že vývoj severokórejských rakiet napreduje.

KĽDR to chcela asi aj v nedeľu dokázať. Test rakety, ktorá pravdepodobne nebola medzikontinentálna, jej však nevyšiel. Strela vybuchla krátko po štarte. Raketa tak skôr poslúžila ako „privítací ohňostroj“ pre amerického viceprezidenta Mikea Penca, ktorý v nedeľu priletel na návštevu Južnej Kórey. Severokórejský test nazval provokáciou.

Strela mala pravdepodobne technické problémy. Objavili sa však špekulácie o sabotáži. "Mohla zlyhať pre nefunkčný systém. Ale sú tu veľmi silné predpoklady, že USA prostredníctvom kybernetických metód boli vo viacerých prípadoch úspešné pri narušení týchto testov. Nevkladajte však do to priveľa nádejí, pretože rovnako sme videli veľa úspešných testov,“ uviedol pre BBC bývalý britský minister zahraničných vecí Malcolm Rifkind.

"Skutočne je to bez komentára. Viete, že nemôžeme hovoriť o tajných službách, o veciach, ktoré sa mohli stať, o utajených operáciách,“ reagovala na správy o sabotáži pre televíziu Fox News K. T. McFarlandová, zástupkyňa poradcu pre národnú bezpečnosť.

Nevydarený test však prispeje k istému upokojeniu situácie. Severná Kórea sa zatiaľ neodhodlala ani k šiestemu testu atómovej bomby. Washington potvrdil, že vkladá nádeje do Pekingu. Čína je krajinou s najväčším ekonomickým a politickým vplyvom na Severnú Kóreu.

"Prezident sa jasne vyjadril, že nebude akceptovať hrozby od nepriateľského režimu s jadrovými zbraňami pre USA a našich spojencov a partnerov v regióne. Preto spolu s nimi a čínskym vedením pracujeme na vytvorení najrôznejších možností,“ uviedol pre televíziu ABC Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť H. R. McMaster.

Podľa neho sú stále na stole všetky scenáre, teda aj vojenský zásah. Pre USA by bolo mimoriadne problematické, keby mal nevyspytateľný režim v Pchjongjangu k dispozícii balistické strely s jadrovými hlavicami schopnými zasiahnuť Ameriku. Pence tiež v Južnej Kórei potvrdil, že doba strategickej trpezlivosti s KĽDR sa skončila.

McMaster je však viditeľne opatrný, hoci si aj podľa neho severokórejský problém vyžaduje riešenie. "Je čas, aby sme podnikli všetky možné kroky mimo vojenských, aby sme sa to pokúsili vyriešiť mierovým spôsobom,“ povedal McMaster.

Tieto vyjadrenia prichádzajú po viacerých tvrdých slovách na adresu KĽDR. Prezident Trump na sociálnej sieti Twitter napísal, že Severná Kórea si koleduje o problémy. Minister zahraničných veci Rex Tillerson zase tvrdil, že USA už hovorili na adresu KĽDR dosť.

"Americký letecký útok proti severokórejským vojenským zariadeniam by priniesol riziko odvety proti Južnej Kórei, dlhoročnému spojencovi USA. Hovorí to viac o neskúsenosti Trumpovho tímu, ako o reálnom tlaku na KĽDR, “ pripomenul pre Pravdu americký politológ Bruce Miroff z Univerzity v Albany v New Yorku.

Čína varovala pred konfliktom na Kórejskom polostrove. Zdá sa však, že Peking hľadá spôsoby, ako ovplyvniť správanie Pchjongjangu. Čína podľa agentúry Reuters odmietla veľkú dodávku uhlia z KĽDR. Čína embargo uvalila ešte vo februári. Odvčera prestala spoločnosť Air China lietať na linke Peking – Pchjongjang. "Je to varovanie,“ citovala juhokórejská agentúra Jonhap nemenovaný čínsky diplomatický zdroj.