Kandidát na francúzskeho prezidenta Hamon sľubuje úžasný finiš

Benoît Hamon, prezidentský kandidát donedávna s dvojcifernou percentuálnou popularitou, v najnovších prieskumoch klesol pod hranicu 10 percent. Beznádejné postavenie si však nepripúšťa.

Hamon je tak silno oddaný ľavicovým hodnotám, že sa rozhodol odísť z vlády, keď nadobudol pocit, že spôsob riadenia Francúzska sa odkláňa od jeho politického presvedčenia.

"V roku 2014 už po troch mesiacoch od vymenovania za ministra školstva opustil túto funkciu, pretože nesúhlasil s krokmi prezidenta Françoisa Hollanda,“ pripomenula agentúra Reuters demisiu Hamona, ktorý vyčítal Elyzejskému palácu, že začal obhajovať záujmy podnikateľských kruhov.

Benoît Hamon sa v aktuálnych prieskumoch verejnej mienky prepadol na piate miesto v rebríčku popularity prezidentských kandidátov. Napriek poklesu preferencií je odhodlaný bojovať o voličov takpovediac až do posledného dychu. Autor: SITA/AP, Michael Sohn

Malý Ben, ako prezývajú vzrastom nízkeho Hamona, je kombináciou socialistu a ochrancu životného prostredia. Hovorieva o mýte nekonečného hospodárskeho rastu, v čom vidí ničenie prírody, a toto videnia sveta označuje za kvázi náboženstvo liberálnych ekonómov. "Musíme zmeniť spôsoby výroby a spotrebu. Môžeme rokovať s bankármi, ale nemôžeme vyjednávať s planétou,“ prízvukoval podľa serveru Huffington Post.

Pochopiteľne, že do volebného programu vložil viacero "zelených“ plánov. "Hamon chce, aby Francúzsko do roku 2025 získavalo 50 percent elektriny z obnoviteľných zdrojov, pričom okolo roku 2050 by to bolo 100 percent. Jadrové elektrárne by prestali fungovať o 25 rokov. Od roku 2025 nechce žiadne dieselové automobily,“ zmieňuje sa o jeho ekologickej vízii denník Guardian.

Ukazuje sa však, že nádej presadiť tieto predstavy sa vzďaľuje. Podľa aktuálneho prieskumu preferencií, ktoré zverejnil týždenník Le Point, by Hamonovi dalo hlas osem percent voličov.

"Zostávam v kampani až do konca, aby som presvedčil,“ zdôraznil pre noviny Libération. Odmietol úvahu, že by sa vzdal kandidatúry, aby podporil krajného ľavičiara Jeana-Luca Mélenchona, ktorý by tak zrejme mal po odstúpení Hamona solídnu šancu postúpiť do druhého kola volieb. "Francúzsko potrebuje ľavicu, ktorú zastupujem – sociálnu, ekologickú, európsku a otvorenú,“ vysvetlil socialista, prečo sa nemieni predčasne vzdať. "Nemyslím si, že socializmus je stará idea. Prinášam novú perspektívu. Kampaň zakončím vo veľkej forme,“ dodal Hamon.

O presvedčivej kampani v ľavicovom tábore však nemôže hovoriť. Viacerí socialisti považujú jeho plány za nerealizovateľné a preto radšej oznámili, že podporujú centristického nezávislého kandidáta Emmanuela Macrona. Napríklad vrátane expremiéra Manuela Vallsa, ktorého Hamon porazil v druhom kole primárok.

Niektorým sa nepáči, že Hamon chce povoliť fajčenie marihuany, iným sa nepozdáva, že podporuje legalizáciu eutanázie, ďalší sa chytajú za hlavu, keď počujú jeho detaily o sociálnom štáte. Cítia ľavicovo, ale prízvukujú, že verejné financie by to nezvládli.

O čo hlavne ide v kritike na adresu Hamona? Kritici poukazujú, že štát by finančne neuniesol, aby sa podpora v nezamestnanosti zvýšila na 600 eur mesačne a aby sa 200 eur doplácalo pracujúcim, čo dostávajú minimálnu mzdu.

Aké sú ďalšie zámery 49-ročného Hamona? Zaviedol by špeciálnu daň pre banky s vysokými ziskami. Ročne by dal postaviť 150-tisíc sociálnych bytov. V priebehu piatich rokov by vytvoril 40-tisíc učiteľských pracovných miest. Koľko voličov podporí Hamona, ukáže sa v prvom kole volieb, ktoré bude už túto nedeľu.