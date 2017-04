Tureckí právnici: Pri sčítavaní hlasov z referenda bol porušený zákon

Vodca Strany národnej akcie (MHP) Devlet Bahceli referendum zhodnotil ako úspešné. Turci sa tesnou väčšinou 51 percent hlasov vyslovili pre prijatie ústavných zmien, ktoré zásadným spôsobom rozširujú prezidentské právomoci.

Zväz tureckých právnikov ale považuje započítania hlasov z neoznačených obálok za problematické.

Žiadajú zrušenie

Najväčšia opozičná formácia Ľudová republikánska strana (CHP) rovnako ako prokurdská Ľudová demokratická strana (HDP) výsledok považuje za zmanipulovaný.

Ústredná volebná komisia totiž povolila započítať aj hlasy neoznačené úradnými pečiatkami. CHP ešte v utorok požiada o zrušenie referenda.

Bahceli vyhlásil, že výsledok referenda je „nepopierateľný úspech“ a mal by byť záväzný pre všetkých.

Zmanipulovaných 2,5 milióna hlasov

Pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) označili započítanie neorazítkovaných hlasov za protiprávne.

Jedným zo zahraničných pozorovateľov bola Rakúšanka Alev Korunová, ktorá stanici ORF povedala, že zmanipulované mohlo byť až 2,5 milióna hlasov.

Misia OBSE tiež poukázala na to, že v kampani dostali viac priestoru zástancovia zmeny ústavy a že vláda umlčala kritikov okrem iného zatýkaním novinárov. Jedným z nich je Deniz Yücel, ktorý sa narodil v Nemecku v rodine tureckého prisťahovalca. Pracoval pre nemecký Die Welt, ale bol zatknutý v Turecku a je podozrivý z podpory terorizmu.

Denník Die Welt ponechal na svojej stránke prázdne miesto, kde zvyčajne publikoval Yücelove príspevky.

Porušili zákon

„Faktom je, že podľa zákona je možné k hlasovaniu použiť len označené obálky. Ústredná volebná komike však rozhodla – protiprávne -, že prijaté (ku sčítaniu) budú aj neoznačené obálky. Panuje podozrenie, že zmanipulovaných mohlo byť až 2,5 milióna hlasov,“ povedala rozhlasu Korunová, ktorá je členkou rakúskeho parlamentu za Stranu zelených.

HDP tvrdí, že započítané boli až tri milióny neoznačených obálok a ich vyradenie by mohlo zvrátiť celkový výsledok, pretože priaznivci zmien zvíťazili prevahou asi 1,5 milióna hlasov.

Zväz tureckých právnikov označil postup volebnej komisie za porušenie zákona, ktoré znemožnilo náležité sčítaní hlasov. Zväz predpokladá, že komisia si uvedomuje svoju ústavnú zodpovednosť.

Predseda komisie Sadu Güven v pondelok povedal, že na to, aby boli volebné lístky neplatné, by bolo treba dokázať, že boli do volebnej miestnosti prinesené zvonku.

Koľko neorazítkovaných lístkov bolo do výsledku započítaných, podľa neho nie je možné presne zistiť.