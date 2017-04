Nórsko začne stavať tunel pre námorné lode

„Sme radi, že sa plán na lodný tunel konečne zhmotní,“ uviedol nórsky minister dopravy Ketil Solvik-Olsen. Dodal, že trvanie cesty medzi nórskymi mestami v danej oblasti sa podstatne zníži. Na projekt sa dlho nedostávali financie.

Cena tunela sa odhaduje na 2,7 miliardy nórskych korún (300 miliónov eur) a práce na ňom budú trvať tri až štyri roky. S ich začatím sa počíta najskôr v roku 2019. Inžinieri budú musieť odstreliť odhadom osem miliónov ton horniny.

Severné more býva v okolí polostrova Stad často rozbúrené a nemálo lodí musí pred vyplávaním na voľné more čakať, kým sa utíši. Vedeli to už Vikingovia, a hoci to boli výborní moreplavci, svoje lode radšej v tých miestach prepravovali z jedného fjordu do druhého po súši.

Inde vo svete už existujú tunely pre nákladné riečne člny, napríklad na francúzskom vodnom diele Canal du Midi. Nórsky námorný tunel však pojme ako prvý lode až do výtlaku 16-tisíc ton. Budú ho využívať i lode povestného „pobrežného expresu“ Bergen-Kirkenes spájajúceho juh a sever Nórska.