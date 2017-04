Turecký premiér vyzval opozíciu, aby uznala výsledok referenda

Vyvoláva ju sporné rozhodnutie volebnej komisie o započítaní hlasov z oficiálne neoznačených obálok. Európska únia vyzvala turecké úrady, aby záležitosť náležite vyšetrili.

Hlavná opozičná strana požiadala volebnú komisiu o zrušenie referenda, ale premiér Binali Yildirim opozíciu vyzval, aby výsledok uznala.

Turci v referende prijali navrhované zmeny ústavy, ktoré významným spôsobom posilnia právomoci prezidenta, tesnou väčšinou 51 percent hlasov. Mohlo k tomu prispieť aj rozhodnutie započítať lístky z neoznačených obálok, ktoré vydala volebná komisia.

Podali žiadosť o zrušenie

Pozorovatelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) to označili za nezákonné, proti čomu sa prezident Recep Tayyip Erdogan ohradil a správu OBSE označil za politicky motivovanú.

Ku kritikom sa pripojil aj zväz tureckých právnikov. Postup volebnej komisie označil za porušenie zákona, ktoré znemožnilo náležité sčítaní hlasov.

Najväčšia opozičná formácia Ľudová republikánska strana (CHP) oznámila, že jej podpredseda volebnej komisii odovzdal žiadosť o zrušenie výsledkov. CHP už skôr oznámila, že ak to bude potrebné, obráti sa aj na Európsky súd pre ľudské práva.

Rakúska členka pozorovacej misie OBSE Alev Korunová povedala, že zmanipulovaných mohlo byť až 2,5 milióna hlasov. Podľa výsledkov referenda bol návrh prijatý väčšinou 1,5 milióna hlasov.

Sobotka: Turecko sa vzdialilo EÚ

EÚ žiada turecké úrady o obozretný ďalší postup s ohľadom na tesný výsledok. Hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas povedal, že EÚ stále plní svoju časť dohody s Ankarou o utečencoch.

Český premiér Bohuslav Sobotka komentoval výsledok referenda ako vzďaľovanie Turecka od EÚ a oslabovanie sekulárneho štátu. Bezprostredný vplyv na vzťahy s Českom ale referendum podľa Sobotku mať nebude.

USA pôvodne oznámili, že v reakcii na turecké referendum počkajú na správu pozorovateľov.

Trump opačne ako jeho ministerstvo

Prezident Donald Trump telefonicky Erdoganovi zablahoželal a poďakoval mu za podporu, ktorú Turecko vyjadrilo nedávnemu americkému úderu strelami Tomahawk v Sýrii.

Trump sa tak odchýlil od ministerstva zahraničia, ktoré poukázalo na záver pozorovateľskej misie, v ktorom sa hovorí o „nezrovnalostiach v deň hlasovania aj nevyrovnaných podmienkach v kampani“.

Yildirim vyhlásil, že by turecká opozícia nemala hovoriť, keď už sa vyslovil ľud, a výsledok uznať. Erdogan podľa neho obnoví spojenie s vládnou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP), ktoré podľa doterajšej ústavy ako prezident musel prerušiť. Urobí to, akonáhle volebná komisia zverejní oficiálny výsledok referenda, čo má byť do konca apríla.

Odborníci si nemyslia, že si Erdogan nechal víťazstvo vziať, avšak zhodujú sa v tom, že pre jeho oponentov je tesný výsledok významný. Turecko je veľmi ostro rozdelené na priaznivcov a odporcov ústavnej reformy, a to bude musieť Erdogan zohľadniť pri svojom budúcom vládnutí, hoci získal rozsiahle právomoci, domnievajú sa analytici.