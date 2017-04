V Líbyii našli telá 28 migrantov

Líbya sa od zvrhnutia dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011 nespamätala z chaosu, krajina sa od tej doby stala hlavným miestom, odkiaľ sa migranti z Afriky snažia dostať do Európy.

V posledných troch rokoch sa každý rok z Líbye do Talianska preplavilo viac ako 150 000 migrantov. Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa takto tento rok do Talianska doplavilo už 26 900 utečencov, čo je o 7 000 viac ako za rovnaký čas vlani. Viac ako 600 migrantov sa podľa oficiálnych údajov pri ceste potopilo.

Dvadsaťosem migrantov, medzi ktorými boli štyri ženy, našli rybári na lodi po západe slnka. Loď aj s telami potom prepravili k pobrežiu. Obete boli podľa líbyjského ministerstva vnútra pochované na cintoríne, kde sú uložení aj ďalší migranti. Odkiaľ vysídlenci pochádzali, ministerstvo vnútra neuviedlo, väčšina migrantov cestujúcich cez Líbyu však pochádza zo subsaharskej Afriky.

Pašeráci ľudí migrantov do Európy väčšinou posielajú na nafukovacích člnoch, z ktorých bývajú zachránení, keď sa dostanú do medzinárodných vôd. Niektorých z nich ale zastaví líbyjská pobrežná hliadka a vráti ich späť do Líbye.