Fillon chce byť prezident za každú cenu

Zo 63-ročného „pána Nikto“ sa po prekvapujúcom výsledku pravicových primárok stal jasný favorit prezidentských volieb. Porazil umierneného Alaina Juppého i prehnane ambiciózneho Sarkozyho. A napriek obvineniu zo sprenevery verejných financií si teraz verí, že sa predsa len stane prezidentom.

Vylúčené to nie je. Najnovšie prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Francúzsko nemá jasného prezidentského favorita a až v nedeľu večer sa ukáže, kto postúpi do druhého kola. Rozdiely medzi štyrmi hlavnými kandidátmi – šéfkou krajnej pravice Marine Le Penovou, centristom Emmanuelom Macronom, konzervatívcom Fillonom a krajným ľavičiarom Jeanom-Lucom Mélenchonom – sú totiž len veľmi malé. Fillon by podľa ankety Opinionway skončil tretí, prieskum agentúry Ifop naznačuje až štvrté miesto.

Fillon však nebol favoritom ani pred pravicovými primárkami a vyhral ich. Hoci Francúzom sľuboval tvrdé ekonomické reformy podľa vzoru niekdajšej britskej premiérky Margaret Thatcherovej, jeho preferencie v prieskumoch verejnej mienky stúpli. Postavil sa do pozície toho, kto si za desiatky rokov v politike zachoval čistý štít a ako jediný môže vo voľbách poraziť Le Penovú.

Situácia sa zmenila koncom januára po odhalení podozrivého zamestnávania jeho ženy ako poslaneckej asistentky a potom aj dvoch detí. Rodina si za niekoľko rokov mala takto prilepšiť o približne milión eur.

Fillonova manželka Penelope, ktorá pochádza z Walesu, bola do odhalenia škandálu známa ako žena v domácnosti a matka piatich detí. Domácnosť majú Fillonovci skutočne veľkú – panstvo či presnejšie zámok pôvodne z 12. storočia v Sarthe, regióne, odkiaľ pochádza Fillon. Narodil sa v Le Mans, ktoré mu učarovalo aj automobilovými pretekmi. Fillon je vášnivým pretekárom. Absolvoval katolícke školy, vyštudoval právo. Aj Penelope, s ktorou sa zoznámil počas jej pobytu vo Francúzsku, je absolventkou práva, právničkou sa však nestala.

Zámok kúpili štyri roky po svadbe, Fillon bol vtedy už tri roky poslancom parlamentu. V politike je od svojich 27 rokov – ako poslanec, starosta, neskôr senátor, minister a napokon premiér. V 90. rokoch viedol kampaň proti zavedeniu eura, vo vnútri pravice bol oponentom exprezidenta Jacqua Chiraca, naopak, pri Sarkozym sa ako premiér udržal nezvyčajne dlho. Škandály sa mu vyhýbali, až kým sa nestal kandidátom na prezidenta. Po odhalení fiktívneho zamestnávania jeho ženy prišlo aj na ďalšie Fillonove poklesky. Napríklad na nepriznané dary v podobe oblekov za 50-tisíc eur či majetkové priznanie, kde je zámok Fillonovcov ocenený len na trištvrte milióna eur.

Mimochodom, toľko za vyše tri roky zarobila Fillonova konzultačná spoločnosť, ktorej klientmi sú veľké firmy. Fillon ju založil krátko po tom, čo skončil v úrade premiéra a zároveň tesne predtým, ako sa opäť stal poslancom, čím sa mal vyhnúť konfliktu záujmov. O tejto firme sa začalo hovoriť aj v súvislosti s dobrými vzťahmi Fillona s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ostatne, Putin sa o Fillonovi pochvalne vyjadroval už po jeho víťazstve v pravicových primárkach.

Fillon pre mnohých Francúzov už dávno nie je pán „čistý“, skôr pokrytec. V prípade fiktívneho zamestnávania jeho ženy začala konať finančná prokuratúra, vyšetrujúci sudcovia vzniesli aj formálne obvinenie. Fillon porušil vlastné slovo a kandidatúry sa napriek tlaku vo vnútri strany nevzdal. Namiesto toho podobne ako Le Penová útočí na novinárov, sudcov a prokuratúru či úradujúceho prezidenta. Je vraj obeťou sprisahania, cíti sa ako na krížovej ceste a podobne. Odozvu našiel na sociálnych sieťach, cez ktoré sa opäť organizovali ľudia na jeho podporu. Pri ultrakonzervatívnom katolíckom hnutí, ktoré mu pomohlo aj v primárkach, teraz hovorí, že ak by bol prezidentom, jeho stúpencov i „veľmi pravicových ľudí“ by vzal do vlády.

Ak sa Fillon stane prezidentom, bude sa naňho vzťahovať imunita a prípad obvinenia zo sprenevery sa odloží. Je to dôvod, prečo sa rozhodol tak urputne držať kandidatúry a porušil pravidlá slušnosti v západnej politickej kultúre? Fillon tvrdí, že pravica nemá zaňho náhradu. Spravil z nej svoju rukojemníčku.