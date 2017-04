Britskí poslanci odsúhlasili predčasné voľby

Podľa informácií britského denníka The Guardian až 522 prítomných poslancov hlasovalo za predčasné voľby, pričom proti bolo len trinásť.

Napriek tomu však niektorí poslanci, prevažne z labouristickej strany, britskú premiérku nešetrili a napríklad Yvette Cooperová vo svojom prejave Mayovú označila za nedôveryhodnú o­sobu.

Mayová v stredu pred poslancami zopakovala, že predčasné voľby sú šanca ako v Británii prekonať rozpory ohľadne nadchádzajúcich rokovaní o odchode krajiny z EÚ.

Voľby majú podľa jej názoru zabrániť konfliktu priorít v najcitlivejších záverečných fázach dvojročných vyjednávaní s Bruselom. Riadny termín parlamentných volieb by pripadol na rok 2020. „Domnievam sa, že v tejto chvíli obrovského národného významu by tu vo Westminsteri mala panovať jednota, nie rozpory,“ povedala Mayová parlamentu pred hlasovaním. „Preto je správne a zodpovedné, aby sme dnes všetci hlasovali za všeobecné voľby,“ dodala Mayová.

Pozorovatelia očakávajú, že Konzervatívna strana premiérky po voľbách šancu v parlamente posilniť svoje postavenie o ďalších asi sto mandátov. To by Mayovej dalo dostatočný mandát až do roku 2022 k vyjedná­vaniam o brexite a uzavretí následných dohôd.