Brexit pokračuje. Po voľbách

Voľby sa tak budú v Británii konať 8. júna. Pôvodne mali ísť obyvatelia k hlasovacím urnám až v roku 2020. Všetko však zmenilo referendum, ktoré vlani v júni rozhodlo o vystúpení krajiny z Európskej únie. A odvtedy je v Británii všetko o brexite.

Aj predčasné voľby. Mayová z nich chce silnejší mandát na rokovania o brexite. Hoci ho trochu spomalia. Lídri EÚ sa stretnú 29. apríla, aby diskutovali o podobe rokovaní. Európska komisia (EK) potvrdila, že skutočné vyjednávania sa začnú až po predčasných voľbách. V telefonickom rozhovore s Mayovou to uviedol predseda eurokomisie Jean-Claude Juncker.

Londýn tvrdí, že voľby nepovedú k natiahnutiu procesu rokovaní. Mayová spustila proces vystúpenia Británie 29. marca. Na skončenie vyjednávaní teraz majú obe strany podľa článku 50 Lisabonskej zmluvy dva roky.

"Voľby sú najlepším spôsobom, ako posilniť pozíciu Británie v rokovaniach,“ vyhlásila v stredu Mayová v parlamente. Podľa nej je dôležité dosiahnuť jednotu a krajina potrebuje silné a stabilné vedenie, aby rokovania úspešne zvládla.

Šéf labouristov Jeremy Corbyn premiérke pripomenul, že doteraz predčasné voľby odmietala. "Vítame túto príležitosť,“ uviedol však opozičný líder.

Situácia hovorí v jej prospech

Mayová má predvolebný boj rozohraný dobre. Neznamená to však, že jej ťah s predčasným hlasovaním je bez rizika. "Zdalo sa, že Mayová je veľmi opatrná. Možno je to aj tým, že je dcérou vikára. Vyzerá to tak, že sa teraz zmenila na veľkého politického hazardéra,“ reagoval pre Pravdu britský politológ Bill Jones z Liverpool Hope University.

Základný odkaz, s ktorým Mayová bude útočiť na voličov, je, aby jej dali silný mandát na rokovania o brexite. Lenže čo je to je? Aký brexit chcú voliči? Čo má znamenať tá pomyselná jednota, ktorou sa vraj má teraz Británia riadiť? Brexit voliči vlani schválili len tesne, hlasovalo zaň 52 percent, proti bolo 48 percent zúčastnených. Súčasné prieskumy hovoria o miernej prevahe tých, čo chcú opustiť EÚ.

"Je pravdepodobné, že voliči dajú Mayovej mandát. Vyzerá to tak na základe súčasných prieskumov verejnej mienky,“ uviedla pre Pravdu odborníčka na britskú politiku Fran Ameryová z Bathskej univerzity. "Existuje malá šanca, že koalícia tých, čo chceli zostať v únii, sa dá dokopy a úspešne sa pokúsi ovplyvniť voľby. Musela by sa však zorganizovať v pomerne krátkom čase a bol by to veľký problém pre labouristov,“ myslí si Ameryová.

Práve pozícia opozičnej Labouristickej strany, a najmä Corbyna, je vodou na mlyn pre Mayovú. Jej konzervatívci vedú nad ľavicou v prieskumoch aj o dvadsať percent.

"Predpokladám, že keď sa Mayovej poslanci pozerali na tie čísla, prosili ju, aby išla do predčasných volieb. Nakoniec teda k tomu zvolila,“ myslí si politológ Robin Pettitt z Kingstonskej univerzity. "Je jasné, že to bol hlavný dôvod na nové hlasovanie. A tiež je pravdepodobné, že stratégovia konzervatívcov sa obávali, že na popularitu strany môže mať zlý vplyv už len ohromná škála rokovaní o vystúpení z únie. Teraz budú môcť počkať do roku 2022, aby si poradili so škodami, ktoré brexit spôsobí,“ uviedol pre Pravdu Pettitt.