Krajný ľavičiar Jean-Luc Mélenchon nepriamo hrozí frexitom

(Kliknutím na obrázok zväčši, Krajný ľavičiar Jean-Luc Mélenchon chce nové zmluvy medzi Francúzskom a EÚ.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Reuters, ROBERT PRATTA

Francúzi by pri tomto variante mali na výber medzi dvoma extrémami, ktoré majú čosi spoločné – antipatiu k EÚ a euru, a, naopak, sympatie k Moskve a zhovievavosť k ruskej anexii Krymu.

„Neverte tomu, čo vám hovoria: On chce opustiť Európu, euro,“ presviedčal nedávno Mélenchon svojich stúpencov na mítingu v Dijone, keď bol zároveň ako hologram v šiestich ďalších mestách vo Francúzsku. Aj využívanie nových technológií a sociálnych sietí spolu s jeho rečníckym talentom prispievajú k tomu, že v prezidentských voľbách môže výrazne zamiešať karty.

S novými vzťahmi Francúzska s EÚ to však Mélenchon myslí vážne a nepriamo hrozí frexitom. Ako pripomenul denník Le Monde, Mélenchon vo svojom volebnom programe uvádza dva spôsoby „odchodu od európskych zmlúv“. Jeden koordinovaný – teda, že existujúce pravidlá opustia všetky krajiny, ktoré si to želajú, druhá možnosť je jednostranný odchod. Mandát na vyjednávanie by podľa Mélenchona mal schvaľovať parlament, výsledok ľudia v referende.

Nepoddajný Francúz

Samotný Mélenchon, ktorý kedysi vstúpil do Socialistickej strany ako stúpenec Françoisa Mitterranda, ešte začiatkom 90. rokov s nadšením hlasoval za Maastrichtskú zmluvu a zavedenie eura. Svoj názor o pár rokov zmenil a socialistov žiadal, aby obrátili list. Druhý dych nabral v roku 2005 pri referende o európskej ústave, ktorú Francúzi napokon pochovali. Mélenchon bol v tábore, ktorý vyzýval na jej odmietnutie. Keď bola prijatá Lisabonská zmluva, od socialistov odišiel a s komunistami založil Ľavicový front. O úrad prezidenta sa pokúsil už v predchádzajúcich voľbách, v prvom kole napokon získal približne 11 percent hlasov.

Tentoraz to Mélenchon skúša ako šéf hnutia Nepoddajné Francúzsko. Obdivovateľ Fidela Castra a Huga Cháveza neodmieta len euro a najmä pravidlá nízkeho rozpočtového deficitu, ale chce aj vystúpenie z NATO, Medzinárodného menového fondu, zo Svetovej obchodnej organizácie, sľubuje obmedzenie voľného obchodu a blokovanie obchodných dohôd EÚ s USA a Kanadou.

Zároveň chce znárodňovať diaľnice a letiská, zaviesť „superdaň“ pre ľudí, ktorí ročne zarobia viac ako 400-tisíc eur. To, samozrejme, nebude stačiť na to, aby splnil ďalší populistický sľub a investoval sto miliárd eur do programu výstavby bytov a na ekologické projekty, čím chce stimulovať hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. A to chce ešte skrátiť pracovný týždeň a znížiť vek odchodu do dôchodku. Revolúciu avizuje aj v politickom systéme – chce zmeniť ústavu a zaviesť „šiestu republiku“, teda obmedziť právomoci prezidenta v prospech parlamentu.

Kampaň na sociálnych sieťach

Prieskumy verejnej mienky mu podobne ako pred minulými voľbami predpovedajú približne 18–19 percent hlasov. Atmosféra v spoločnosti je však iná a Mélenchonove šance na postup sú tentoraz väčšie. Po televíznych debatách, kde predviedol rečnícky talent, jednoznačne preskočil kandidáta socialistov Benoita Hamona a teraz má približne rovnakú podporu ako kandidát konzervatívcov François Fillon, ktorému poškodil škandál s fiktívnym zamestnávaním jeho ženy ako poslaneckej asistentky.

Podobne ako Le Penová a Fillon aj Mélenchon svoju kampaň sústreďuje na sociálne siete. Pravidelne sa voličom prihovára cez YouTube, je aktívny na Twitteri. Nedávno spustil aj on-line hru Fiscal Kombat. V nej vystupuje ako hlavný hrdina, ktorý bojuje proti oligarchom a ďalším politikom. Cieľom hry je vybojovať čo najviac peňazí na Mélenchonove predvolebné sľuby.

Na rozdiel od Le Penovej k migrantom má Mélenchon zmierlivejší postoj. Ostatne narodil sa v Maroku, rodičom so španielskym pôvodom, matka pochádzala z vtedy francúzskeho Alžírska. Do Francúzska sa presťahoval ako 11-ročný s matkou, keď sa rodičia rozviedli. Aj on je rozvedený, má jednu dcéru. Vyštudoval filozofiu a nechýbal pri študentských nepokojoch v roku 1968. Vtedy ho priťahovali komunisti. Neskôr sa pridal k socialistom a ako 35-ročný sa v roku 1986 stal najmladším senátorom. Od roku 2009 je ako krajný ľavičiar europoslancom, ktorý však podobne ako krajná pravica túži po nových vzťahoch Francúzska s EÚ.