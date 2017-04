Tirana i Priština strašia Veľkým Albánskom

Obaja, Edi Rama i Hashim Thaçi, čelia doma vážnym vnútropolitickým krízam. Opozícia v Tirane pred dvoma mesiacmi opustila parlament a chystá sa bojkotovať aj júnové voľby. Albánsko preto stále nebolo schopné presadiť reformu súdnictva, ktorú od neho žiada EÚ ako podmienku postupu v integračnom procese. V Prištine, kde hrozí rozpad vládnej koalície, zase viazne ratifikácia demarkačnej dohody so susednou Čiernou Horou, bez čoho Brusel odmieta zrušiť vízovú povinnosť pre Kosovčanov. Najväčšia opozičná strana navyše presadzuje referendum o zjednotení s Albánskom, nehľadiac na to, že kosovská ústava to výslovne vylučuje.

Od oprášenia idey Veľkého Albánska si zrejme Rama i Thaçi sľubujú posilnenie svojich vnútropolitických pozícií. Cenou za to však môže byť ďalšie vyostrenie vzťahov so Srbskom a napomenutie z EÚ.

„V prípade, že perspektíva integrácie západného Balkánu do EÚ bude ďalej blednúť, nemožno vylúčiť zjednotenie krajiny s Kosovom,“ vyhlásil Rama v rozhovore pre portál Politico. „Nie je to moje prianie, ale možná alternatíva v prípade zavretých dverí EÚ,“ zdôraznil albánsky premiér, podľa ktorého jediným možným spôsobom zachovania mieru a spolupráce na Balkáne je jasná európska perspektíva. „Nik nemôže mať záujem pohrúžiť sa do seba a hľadať menšie zväzky, každý by sa rád zjednotil vo veľkej únii. Ale ak nie je žiadna nádej, žiadna perspektíva, žiadny priestor, potom sa, samozrejme, môžu udiať aj malé zväzky,“ dodal.

Albánsky premiér varoval pred destabilizáciou celej Európy, lebo po otvorení otázky hraníc by boli zraniteľné aj Bosna a Hercegovina a Macedónsko. „Ak by Balkán zošalel pre zastavenie rozširovania únie, občania Európy by sa dočkali nočnej mory a región by sa stal sivou zónou, v ktorej by iní hráči mali silnejšiu rolu než Brusel,“ dodal.

Neprešiel ani deň, a ozvena zaznela aj z Prištiny. V prípade, že Európska únia zabuchne dvere pred Kosovom, „všetci Albánci v regióne budú žiť v jednom štáte s cieľom naďalej pokračovať v integrácii do európskej rodiny“, poznamenal prezident Thaçi. V rozhovore pre Slobodnú Európu kritizoval EÚ za to, že vo vzťahu ku Kosovu a západnému Balkánu jej podľa neho chýba vízia. „V prípade, ak EÚ naďalej bude pokračovať s touto stagnáciou a vágnym prístupom, potom, samozrejme, každá krajina prijme rozhodnutie o svojej budúcnosti, o svojej bezpečnej budúcnosti, ktorá vedie aj cez národnú perspektívu,“ vyhlásil.

Nie je to prvý raz, čo Rama s Thaçim varovali, že ak im nebude umožnené zjednotiť Albáncov pod európskou vlajkou, tak to spravia pod červenou zástavou s čiernou albánskou dvojhlavou orlicou. „Zjednotenie Albáncov z Albánska a Kosova, ktorí vlastne žijú v dvoch albánskych štátoch, je neodvratné a nepopierateľné,“ povedal Rama pred dvoma rokmi v rozhovore, ktorý spolu s Thaçim poskytol pre televíziu Klan Kosova. „Otázkou je, ako sa to stane. Stane sa to v kontexte EÚ a bude to prirodzený proces, pochopiteľný pre všetkých, alebo sa to stane v reakcii na slepotu či lenivosť EÚ,“ dodal vtedy.

Belehrad i Brusel vnímajú veľmi citlivo akékoľvek vyjadrenia o prípadnom zjednotení Albánska a Kosova. Západné veľmoci taký vývoj jednoznačne vylúčili, keď v roku 2008 podporili jednostranné odtrhnutie Kosova od Srbska.

Dosluhujúci srbský premiér Aleksandar Vučič, zvolený nedávno za novú hlavu štátu, včera politikov v Tirane i Prištine vyzval, aby s podobnými nezodpovednými vyhláseniami prestali. „Prosíme ich, opakujem, prosíme, aby s takými vyhláseniami, nech si čokoľvek myslia, nevychádzali na verejnosť, lebo to neprospieva dobrým vzťahom v regióne ani vytváraniu atmosféry spolupráce,“ citovala ho agentúra Tanjug.

Vučič poznamenal, že „je jasné, že sa to nestane, bez ohľadu na to, či si to niekto želá“. Európsku úniu však vyzval, aby na vyhlásenia reagovala. Z Bruselu totiž predtým prišlo len ubezpečenie, že dvere pre západný Balkán do únie zostávajú stále otvorené. „Keby som ja povedal, že všetci Srbi majú žiť v jednom štáte, pravdepodobne by som odvisol v Bruseli na stožiari namiesto niektorej z vlajok, ktoré tam visia,“ dodal.