Le Penová je nádej krajnej pravice a hrozba pre EÚ

Lenže v ňom ho zdrvujúco porazil konzervatívec Jacques Chirac, ktorého podporila aj ľavica v rámci kampane proti Le Penovi.

Líderka nacionalistov nemá rada nič, čo je spoločné európske a podobne sa pozerá na členstvo v Severoatlantickej aliancii. Politička, ktorá sa tešila z brexitu, chce ísť v britských stopách. „Briti si zvolili kontrolu svojich hraníc, ekonomický patriotizmus, rozumný protekcionizmus,“ pochvaľovala si v rozhovore pre stanicu BBC po minuloročnom referende v Británii. Ako prezidentka by vypísala referendum o zotrvaní Francúzska v EÚ. Od toho sa odvíja aj jej názor na eurozónu, ktorej sebavedome veští zánik: „Euro prestane existovať, keď ho Francúzsko opustí,“ vyhlásila dávnejšie.

Nemá rada cudzincov vo vlasti, čo potvrdzuje jeden z jej volebných sľubov: „Usporiadala by plebiscit o ústavnej zmene, podľa ktorej by za národné priority bolo označené uprednostňovanie francúzskych občanov pred ľuďmi pochádzajúcimi zo zahraničia pri zamestnávaní, v sociálnom systéme a bývaní,“ pripomenul denník Guardian. Na trhu práce by Le Penová zašla ešte ďalej, lebo presadzuje to, čo sa dá nazvať takpovediac nepriamym pokutovaním: „Zaviedla by mimoriadnu daň v prípade zamestnaných ľudí zo zahraničia,“ upozornil server Euronews.

Le Penová by v prípade volebného víťazstva výrazne obmedzila prisťahovalectvo, v ktorom vidí nebezpečenstvo prenikania moslimov do krajiny. „V minulom roku získalo vo Francúzsku povolenie k pobytu viac ako 227-tisíc cudzincov, čo bolo o 4,6 percenta viac v porovnaní s rokom 2015. Vyplynulo to najmä z humanitárnych dôvodov. Le Penová by znížila legálnu imigráciu na 10-tisíc osôb ročne,“ poznamenali noviny Le Monde.

Starším voličom sa snaží zapáčiť prísľubom znížiť vekovú hranicu odchodu do dôchodku na 60 rokov. Zároveň tvrdí, že by dokázala zabezpečiť, aby obyvatelia platili menšie účty za energie a daňové zaťaženie by posunula smerom dole.

Le Penová síce verí, že obsadí Elyzejský palác, ale všetci traja možní súperi v druhom kole by ju porazili. Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Harris Interactive by s centristom Emmanuelom Macronom prehrala s rozdielom až 32 percent. Za krajným ľavičiarom Jeanom-Lucom Mélenchonom by zaostala o 20 percent. Len o niečo lepšie pre ňu vyzerá možný duel s konzervatívcom Françoisom Fillonom – v jeho prospech by ich delilo od seba 16 percent hlasov.

Prezidentská kandidátka Národného frontu má 48 rokov. Dvakrát rozvedená matka troch detí žije so 47-ročným politikom Louisom Aliotom, ktorý je tiež členom tejto krajne pravicovej strany.

O súkromnom živote Le Penovej sa napríklad vie, že jej mladosť poznačilo vyrastanie v neúplnej rodine. Napriek tomu, že z troch dcér bola najviac citovo naviazaná na matku, dospievala bez nej. Mama utiekla od manžela, keď mala Marion 16 rokov. Zaľúbila sa do novinára, ktorý navštevoval ich dom, keď zbieral podklady pre životopisnú knihu o Le Penovi. Matka si jedného dňa zbalila všetky osobné veci a zmizla preč s milencom. So svojimi dcérami sa ani nevidela, ani nerozprávala viac ako pätnásť rokov.