Bývalí ministri obrany predložili deklaráciu o podpore obrany SR

V nej má NR SR okrem iného vyhlásiť svoju pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu tak, aby do konca tohto volebného obdobia v roku 2002 dosiahli 1,6 % hrubého domáceho produktu. Ako povedal dnes pre agentúru SITA poslanec NR SR Martin Fedor, Slovensko sa nachádza v čoraz menej predvídateľnom bezpečnostnom prostredí, ktoré je charakterizované novými typmi hybridných hrozieb, nárastom terorizmu, ozbrojenými konfliktmi rôznej intenzity blízko hraníc EÚ, ale aj neustávajúcim migračným tlakom. „Bezpečnostné prostredie, v ktorom sa nachádzame, je najmenej stabilné za posledné desaťročia," zdôraznil Fedor.

Práve z týchto dôvodov považujú Fedor a Glváč za dôležité, aby najvyšší zákonodarný zbor SR, ktorý rozhoduje okrem iného aj o štátnom rozpočte, deklaroval svoju pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu štátu tak, aby do konca tohto volebného obdobia dosiahli 1,6 % HDP.

Predkladatelia tiež požadujú, aby NR SR vyjadrila deklaratívne svoju podporu pripravovaným plánom na modernizáciu a rozvoj bezpečnostného systému SR a Ozbrojených síl SR. A chcú vyzvať vládu, „aby s NR SR pravidelne konzultovala avizované plány rozvoja Ozbrojených síl SR", píše sa v dôvodovej správe k dokumentu, ktorý do parlamentu predkladajú poslanec NR SR Martin Fedor a podpredseda NR SR Martin Glváč. Slovensko prisľúbilo na summite vo Walese v roku 2014 navýšiť výdavky na obranu do roku 2020 do výšky 1,6% HDP.