Blaha: Socialistická ľavica vo Francúzsku by pomohla Európe

Ako povedal Blaha dnes pre agentúru SITA, jeho osobným favoritom vo víkendových francúzskych prezidentských voľbách je radikálny ľavičiar Jean Luc Mélenchon. Zaujímavý program podľa Blahu má aj socialista Benoît Hamon. „Nie vo všetkom s nimi súhlasím, no páči sa mi, že obaja požadujú radikálne posilnenie sociálneho štátu, skrátenie pracovného času, univerzálny základný príjem a ďalšie ľavicové reformy, ktoré dlhodobo obhajujem aj ja na Slovensku,“ vyhlásil Blaha s tým, že Mélenchon je navyše výrazným kritikom NATO.

„Ak by sa ľavé krídlo socialistov (Hamon) spojilo s neokomunistickou ľavicou (Mélenchon), spolu by mohli získať viac ako 25 percent, a teda viac než Marine Le Penová či Francois Fillon. Ľavica je vo Francúzsku tradične silná, škoda, že je rozdelená a nevie sa spojiť okolo jednej osobnosti. Do poslednej chvíle budem dúfať, že sa vyhranená ľavica do druhého kola prezidentských volieb prebojuje,“ konštatoval Blaha.

Blaha si myslí, že pravdepodobnejší scenár je však podľa prieskumov ten, že do druhého kola sa dostane liberál Emmanuel Macron a krajná pravičiarka Le Penová. „Nie je úplne vylúčené, že do druhého kola na úkor Macrona sa dostane konzervatívec Fillon. Nech sa do druhého kola s Le Penovou stretne v rozstrele ktokoľvek, tak by podľa prieskumov mal vyhrať, hoci sa pokojne môže stať, že v prípade súboja Macron – Le Penová sa zopakuje americký scenár a robotníci dajú hlas radšej krajnej nacionalistke Le Penovej, ktorá má v ekonomických otázkach na rozdiel od Američana Trumpa vcelku sociálny program, ako by hlasovali za neoliberála Macrona, ktorý reprezentuje kozmopolitný bankársky svet a robotníckou triedou pohŕda,“ povedal Blaha, podľa ktorého Fillon je v ekonomike „ťažký“ neoliberál a v kultúrnej oblasti od Le Penovej nemá ďaleko.

„Či Macron alebo Fillon, obe tieto alternatívy sú z pohľadu pracujúcich ľudí katastrofou. Ako antifašista nebudem nikdy fandiť Le Penovej, ale rovnako ako v amerických voľbách, nebudem vyjadrovať podporu pravičiarom Macronovi ani Fillonovi. Hnusí sa mi ich globalizačný neoliberálny program, ktorý znamená len toľko, že chudobní budú chudobnejší a bohatí budú bohatší. Držím palce iba ľavicovým kandidátom – Mélenchonovi a Hamonovi,“ vyhlásil Blaha.