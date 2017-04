Juncker bude pre vývoj v Maďarsku hovoriť so Sorosom

Novinárom to dnes povedala hovorkyňa komisie Mina Andreevová. Pripomenula, že komisia sa rôznymi aspektmi diania v Maďarsku zaoberala 12. apríla.

So Sorosom majú naplánované stretnutia tiež podpredsedovia komisie Frans Timmermans či Jyrki Katainen alebo eurokomisárka pre spravodlivosť Věra Jourová.

Európska komisia dala minulý týždeň najavo svoje znepokojenie nad krokmi maďarskej vlády, najmä nad sporným zákonom o vysokých školách. Kroky Budapešti podľa nej vyvolávajú pochybnosti, či sú v súlade s právom a spoločnými hodnotami Európskej únie.

Novela zákona o vysokých školách, voči ktorej sa v Budapešti aj inde v EÚ zdvihol odpor, je podľa komentárov cielene zameraná proti Stredoeurópskej univerzite (CEU). Tú v roku 1991 založil práve George Soros, teraz ostrý kritik vlády súčasného premiéra Viktora Orbána.

Jednotlivé prípady možného porušenia úniových noriem chce komisia posúdiť do konca apríla a stretnutia so Sorosom sú súčasťou tejto aktivity. „Je to časť politického dialógu, ktorý sme oznámili v súvislosti s vývojom v Maďarsku. Sľúbili sme, že sa k tejto veci budeme vracať,“ vysvetlila totiž hovorkyňa.

Budúci týždeň v stredu sa tiež eurokomisár pre vnútro Dimitris Avramopulos zíde s maďarskými ministrami vnútra a spravodlivosti Sándorom Pinterom a Lászlom Tröcsányiom. Maďarsko trvale odmieta v EÚ dohodnuté plány na prerozdelenie niektorých migrantov z Talianska a Grécka do ďalších krajín EÚ podľa kvót. A po kritike z minulého týždňa vyhlásil hovorca maďarskej vlády, že postup komisie súvisí práve s jej snahou prinútiť Budapešť prijať týchto žiadateľov o azyl.