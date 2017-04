Soul pobúril výrok Trumpa, že Kórea patrila Číne

Donald Trump sa tak vyjadril v rozhovore pre The Wall Street Journal, v ktorom okrem iného hovoril o nedávnom stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Soul chce teraz od Bieleho domu vedieť, či Trump presne citoval výklad čínskeho prezidenta.

Nie je celkom jasné, či Trump v rozhovore doslovne citoval čínskeho prezidenta, jeho tlmočníka, alebo chybne parafrázoval, čo počul.

Čínske ministerstvo zahraničia odmietlo upresniť, či prezident Si skutočne takú poznámku predniesol. „Juhokórejčania sa nemusia ničoho obávať,“ komentoval udalosť hovorca úradu Lu Kchang. „Po tisíce rokov vzájomnej histórie Kórea nikdy súčasťou Číny nebola. Tento historický fakt uznáva medzinárodné spoločenstvo a nemožno ho poprieť,“ vyjadril vo štvrtok stanovisko Soulu hovorca ministerstva zahraničia.

Historici, okrem tých čínskych, sa zhodujú na tom, že Kórea súčasťou Číny nebola. A to aj napriek skutočnosti, že niektoré zo starovekých a stredovekých kráľovstiev, ktoré Kórejský polostrov okupovali, platili Číne výmenou za ochranu mierovú daň.

Trump vstúpil nevedomky do tiahleho historického sporu týchto dvoch susediacich krajín. Tie sa sporia o výklad dejín starovekých kráľovstiev, ktoré sa rozprestierali na Kórejskom polostrove a zasahovali až do Mandžuska. Kórejci považujú tieto kráľovstvá za kórejské, Čína ich od 80. rokov minulého storočia začleňuje do svojich národných dejín.

Po prelome tisícročia napríklad vyšiel z akademického projektu pod záštitou čínskej vlády celý rad štúdií, podľa ktorých bolo kráľovstvo Kogurjo (37 pr. N. L. až 668 n. L.) čínske. To rozhnevalo Juhokórejčanov, lebo toto kráľovstvo považujú za súčasť národných dejín a oslavujú jeho vojenskú silu a územnú expanziu. V roku 2007 spustil na oplátku obdobný projekt Soul, avšak s opačným cieľom.