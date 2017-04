Anglický komik apeloval na Francúzov, aby to vo voľbách ‘nezbabrali‘

Jej hlavný protagonista, komik John Oliver, sa pokúsil pre svojich amerických divákov zhrnúť, o čo ide vo francúzskych prezidentských voľbách, a súčasne odkázať samotným Francúzom, že ide o veľa.

Zhliadnuť šou odporučil svojim čitateľom aj francúzsky denník Le Parisien. Za vhodných adresátov pritom označil tých francúzskych voličov, ktorým počas kampane „ušiel vlak“ a sú dezorientovaní, ale aj tých, ktorí majú chuť poriadne sa zasmiať, aby zabudli, že „vyraďovacie kolo“ volieb je už túto nedeľu.

Proti Le Penovej

Moderátor sa vo svojej šou, vysielanej televíziou HBO, snažil Američanom za 17 minút vysvetliť všetky nuansy a trendy francúzskych prezidentských volieb. Le Parisien pritom upozornil, že komik, pôvodom Angličan, si nenechal ujsť príležitosť a „rypol“ do Francúzov, keď spomenul niekoľko otrepaných klišé o slimákoch, palacinkách, červenom víne a cigaretách.

Oliverovo vystúpenie bolo v podstate dôrazným apelom proti Marine Le Penovej a jej Národnému frontu (FN). Už v úvode svojej šou totiž komik uviedol, že „tieto voľby sú oveľa dôležitejšie, ako sa možno zdá. Osud Európy je v rukách jedinej krajiny“.

Oliver tiež svojím americkým divákom vysvetlil, že vo Francúzsku existujúci dvojkolový systém voľby hlavy štátu je oveľa jednoduchší ako komplikovaný systém, ktorý sa používa v USA.

Vesmírny kandidát

Následne predstavil hlavných protagonistov francúzskych prezidentských volieb, pričom však vyzdvihol aj niektoré špecifiká kandidátov, ktorí veľké šance na úspech nemajú, ale „udreli mu do očí“ svojimi vystúpeniami.

Citoval tak napríklad kandidáta Jacqua Cheminada, ktorý ho zaujal svojím zápalom pre výskum vesmíru, pričom však v jednom z interview hovoril o Lukovi Skywalkerovi, jednej z hlavných postáv ságy Hviezdne vojny, ako o Larrym Skywalkerovi, a Wookieho Chewbaccu spomínal ako „chlpaté stvorenie podobné medveďovi“.

Upútal ho aj kandidát Jean Lassalle, ktorého označil za najfrancúzskejšieho zo všetkých uchádzačov o prezidentskú funkciu, keď v predvolebnom spote ešte aj trávnik kosil do pol pása vyzlečený, ale s typickým baretom na hlave.

Krajina, kde pečivo je viac ako ľudia

Oliver si uťahoval aj z obsýpania múkou a vajcami, ktorými nespokojní voliči počas predvolebnej kampane zaútočili hneď na troch kandidátov: Manuela Vallsa, Francoisa Fillona a Emmanuela Macrona.

„V krajine, kde má sladké pečivo viac ústavných práv ako ľudia, je možné, že ide o česť. Neviem, či je francúzsky národ pripravený zvoliť si prezidenta, ale na dobrú palacinku už majú všetko,“ vyhlásil Oliver.

Komik nezabudol ani na odchádzajúceho prezidenta Francoisa Hollanda a jeho neobľúbenosť u voličov. Neobišiel ani škandál Penelopegate a aféru s darovanými oblekmi, ktoré sa týkajú kandidáta konzervatívcov Fillona. Všimol si aj „nedostatok charizmy“ centristu Emmanuela Macrona a hologramové vystúpenia ľavičiara Jeana-Luca Mélenchona, ktoré boli „veľmi mizerné a veľmi drahé“.

Anglicko a Štáty to pos…li. Nepobabrite to aj vy

Humorista svojim divákom pripomenul aj klan Le Penovcov, osobitne Marine Le Penovú, ktorej predvolebné posolstvo označil za nebezpečné napriek tomu, že roky sa snažila o oddémonizovanie svojej strany.

Na záver svojej šou sa Oliver snažil francúzskych voličov varovať pred populistickým hlasovaním, ktoré v USA na sklonku minulého roku viedlo k zvoleniu Donalda Trumpa za prezidenta, či niekoľko mesiacov predtým k schváleniu návrhu na odchod Británie z EÚ.

Oliver Francúzom odkázal: „Vy vo Francúzsku vždy chcete byť lepší ako Británia a Amerika. Teraz máte šancu. Došlo k populistickému a xenofóbnemu hlasovaniu o brexite a Trumpovi a, pravdu povediac, doteraz to nie je žiadna sláva. Anglicko a Štáty to pos…li. Nepobabrite to aj vy,“ vyzval francúzskych voličov a ubezpečil ich, že „si zaslúžia viac ako Marine Le Penovú“.