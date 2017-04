Šefčovič očakáva ‘múdre‘ rozhodnutie Francúzov, Droba vyzýva k zjednoteniu

„Po všetkej tej neistote, ktorú tieto hlasovania priniesli, rozhodnú francúzski voliči múdro“ a v prospech ďalšej európskej spolupráce, povedal Šefčovič.

„Vieme, aké dôležité je Francúzsko pre Európu a pre budúcnosť Európy,“ dodal slovenský eurokomisár. „Nemecko-francúzsky motor bol vždy hnacou silou pre Európu.“ Aj z tohto dôvodu sa Francúzi podľa neho pri nadchádzajúcich prezidentských voľbách rozhodnú rozumne.

Nálady sú proti EÚ

V prvom nedeľňajšom kole volieb však majú šancu dostať sa do druhého kola o dva týždne dvaja odporcovia EÚ: pravicová populistka Marine Le Penová a ľavičiar Jean-Luc Mélenchon. V prieskumoch sú zhruba na rovnakej úrovni ako umiernení uchádzači Emmanuel Macron a Francois Fillon.

Šefčovič pripustil, že nálady v Európe sú často namierené proti EÚ. Kritika Európskej komisie je však podľa jeho slov často neférová. Mnohé požadované reformy, okrem iného znižovanie byrokracie, sa už začali.

„To všetko sa už deje,“ zdôraznil podpredseda EK pre Energetickú úniu. „Ale úprimne povedané, potrebujeme pomoc zástupcov krajín, aby sme toto posolstvo sprostredkovali, a od členských štátov ju dostávame vo veľmi rozdielnej miere,“ doplnil.

Droba: Francúzi by mali zvoliť menšie nebezpečenstvo

Francúzi by sa podľa poslanca NR SR Juraja Drobu mali zjednotiť za kandidáta na prezidenta, ktorý predstavuje pre krajinu menšie nebezpečenstvo ako krajná pravičiarka Marine Le Penová.

„Máme štyroch kandidátov, ktorí majú veľmi podobné preferencie. Aj keď odhadujem, že Le Penová bude veľmi dobrá v mobilizácií voličov a dostane sa do druhého kola. Otázka je, kto bude jej protikandidátom. Ak sa na to pozerám cez oči ekonomického a občianskeho liberála, tak medzi tými tromi kandidátmi, (Jean Luc Mélenchon, Francois Fillon a Emmanuel Macron) nevidím nikoho, kto by reprezentoval moje hodnoty a záujmy. Ale myslím si, že jej protikandidátom bude socialista Macron,“ uviedol poslanec za SaS Juraj Droba.

Útok nahráva Le Penovej

Poslanec, ktorý je členom Zahraničného výboru NR SR verí, že v druhom kole Francúzi podporia ktoréhokoľvek z protikandidátov, ktorý sa tam dostane. „Pre mnohých voličov to bude veľmi ťažké, lebo ani jeden nemusí reprezentovať ich názory a postoje,“ povedal.

Na margo teroristického útoku v centre Paríža dodal, že akýkoľvek podobný útok nahráva hlasy pre fašistov a extrémistov. „To nešťastné načasovanie nahráva Marine Le Penovej,“ vyjadril svoj názor. Voľby vo Francúzsku podľa neho však Slovensko priamo neovplyvnia. „Nepriamy dopad môže mať výsledok volieb na samotnú Európsku úniu a na NATO, keďže dvaja z kandidátov, Jean – Luc Mélenchon a Marine Le Penová, majú extrémne názory na európsku integráciu aj na NATO,“ dodal.