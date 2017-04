Británia neprijme zvláštny zákon o podpätkoch v práci

Takáto diskriminácia je podľa vládneho Úradu pre rovnosť (GEO) protiprávna už teraz. Pod petíciu sa podpísalo vyše 152-tisíc ľudí.

Podpätky sa stali v Británii témou politickej diskusie potom, čo recepčnú Nicolu Thorpovú poslali v decembri 2015 z pracovnej zmeny vo firme Pricewaterhou­seCoopers domov bez nároku na mzdu, pretože prišla v rozpore s firemnými pravidlami v topánkach bez podpätkov.

Thorpová následne vytvorila on-line petíciu, pod ktorú sa jej podarilo získať toľko podpisov, že sa ňou musel zaoberať britský parlament.

Vládny úrad ale v piatok uviedol, že diskrimináciu na pracovisku na základe pohlavia zakazujú už súčasné zákony. „Pravidlá odievania musia obsahovať rovnaké požiadavky ako pre mužov, tak pre ženy,“ uviedol GEO.

Úrad však vypracuje a zverejní novú smernicu, „aby objasnil zákon zamestnávateľom a zvýšil povedomie o ňom medzi zamestnancami“.

Thorpová označila rozhodnutie úradu za „hanbu“. „Vláda by mala vziať zodpovednosť do vlastných rúk a zakomponovať to do zákona,“ uviedla. „Nemala by to nechávať na ľudí, ako som ja,“ dodala.