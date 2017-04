Británia prvýkrát po 135 rokoch celý jeden deň vyrábala elektrinu bez využitia uhlia

Informoval o tom britský prevádzkovateľ elektrárenskej siete National Grid.

Podiel britských uhoľných elektrární na dodávkach do siete podľa neho vo štvrtok okolo 23:00 SELČ klesol na nulu a zostal na nej až do piatkovej polnoci, píše denník Financial Times.

Británia tak zaznamenala celý deň bez produkcie elektriny z uhlia prvýkrát od roku 1882, kedy v Londýne začala prevádzku celosvetovo prvá uhoľná elektráreň vyrábajúca elektrinu pre verejné využitie.

„Dosiahnutie prvého pracovného dňa bez uhlie od začiatku priemyselnej revolúcie je prelomovým okamihom v premene nášho energetického systému,“ uviedla podľa serveru BBC Cordi O'Haraová zo spoločnosti National Grid.

Upozornila však, že uhlie stále zostáva dôležitým zdrojom energie.

Podľa serveru Gridwatch.co.uk v piatok zhruba polovica elektriny v britskej sieti pochádzala zo zemného plynu. Zhruba štvrtinu tvorili dodávky z jadrových elektrární, sieť taktiež využívala dodávky z obnoviteľných zdrojov a elektrinu importovanú zo zahraničia.