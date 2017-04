CDU vyzýva na ukončenie prístupových rokovaní s Tureckom

Predseda zahraničného výboru Spolkového snemu Norbert Röttgen, predstaviteľ Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej, sa domnieva, že nevyvodenie dôsledkov z tureckého referenda uškodí Európe.

„Poškodili by sme dôveryhodnosť Európy, ak by sme nereagovali na rozhodnutie Turecka proti demokracii, proti vláde zákona… ak by sme sa naďalej pridržiavali fikcie vstupu krajiny s takou vládou a takou ústavou (do EÚ),“ povedal Röttgen v rozhovore pre vysielanie verejnoprávnej rozhlasovej stanice Deutschlandfunk.

CSU podobne ako sestra

Predstierať, že Turecko by mohlo vstúpiť do EÚ, by podľa neho tiež bránilo Európe v nadviazaní nového, realistickejšieho vzťahu s touto krajinou.

Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann, člen Kresťansko-sociálnej únie (CSU), ktorá je sesterskou stranou CDU v Bavorsku, žiada podobne ukončenie, nielen pozastavenie prístupových rozhovorov EÚ s Tureckom.

„Je načase, aby sa rokovania o členstve v EÚ skončili,“ povedal Herrmann pre vydanie novín Bild am Sonntag. „Musíme prestať klamať samých seba: s Erdoganovým Tureckom nemáme žiadne spoločné perspektívy,“ vyhlásil.

Gabriel je proti

Nemecký minister zahraničných vecí, sociálny demokrat Sigmar Gabriel sa cez víkend naopak vyslovil proti ukončeniu prístupového procesu s Tureckom a „skratovým rozhodnutiam“ po kontroverznom referende. Škála tém, o ktorých je potrebné s Tureckom viesť rozhovory, je podľa neho veľmi široká.

„V konečnom dôsledku je to rozhodnutie Turecka, či sa chce ešte viac vzdialiť od Európy. Naše znepokojenie, pokiaľ ide o vývoj v Turecku v posledných mesiacoch, ale neskrývame. To, čo sa deje v Turecku, zatýkanie poslancov, predstaviteľov opozície, novinárov, to vôbec nezodpovedá demokratickým štandardom,“ povedal Gabriel pre sobotňajšie vydanie novín Rheinische Post.