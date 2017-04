Pápež navštívi Egypt po útokoch islamských militantov na tamojších kresťanov

Pápež František pricestuje do Káhiry na medzinárodnú mierovú konferenciu

Pápež František pricestuje do Káhiry na medzinárodnú mierovú konferenciu Autor: SITA/AP , Tiziana Fabi

„To, čo sa stalo, je veľmi znepokojujúce a veľmi bolestivé, ale nemôže to zabrániť pápežovi v mierovej misii,“ povedal po útokoch pre taliansky denník Corriere della Sera arcibiskup Angelo Becciu, ktorý pôsobí ako vicepremiér Vatikánu. Píše o tom agentúra DPA.

„Pápežova návšteva potvrdzuje svetu, že napriek tomu, čo sa stalo v uplynulých dňoch, Egypt je bezpečný a stabilný,“ povedal egyptský biskup Emanuel Ajád, ktorý predsedá organizačnému výboru návštevy.

„Terorizmus nie je egyptská záležitosť. Je to záležitosť globálna a svet by mal spojiť ruky, aby terorizmus vykorenil. Jadrom náboženstiev je pracovať pre mier. To je hlavné posolstvo tejto návštevy,“ povedal Ajád v egyptskej televízii.

Pápež František pricestuje do Káhiry na medzinárodnú mierovú konferenciu, ktorú v hlavnom sídle sunnitskej islamskej teológie, mešite pri káhirskej univerzite al-Azhar, hostí jej veľký imám Ahmad Tájib.

Zúčastniť by sa mal aj pápež koptskej pravoslávnej cirkvi

Na konferencii by sa mali zúčastniť aj pápež koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadros II. a duchovný vodca pravoslávneho sveta, ekumenický konštantínopolský patriarcha Bartolomej.

Egypt doteraz navštívil iba raz najvyšší predstaviteľ Vatikánu, a to pápež Ján Pavol II. v roku 2000.

„Dnes môžeme mať dialóg s islamom, s al-Azharom, o hľadaní mieru, o boji s terorizmom. Aby sme mali dialóg, potrebujeme ľudí s otvorenými srdcami a mysľami,“ povedal talianskej katolíckej tlačovej agentúre SIR vatikánsky vyslanec v Egypte monsignor Bruno Musaro.

Kresťania patria medzi najstaršie náboženské komunity na Blízkom východe, ale ich počet sa v dôsledku vojen a prenasledovania už zmenšil. Egypt má najväčšiu kresťanskú obec v tomto regióne, tvorí asi desať percent z celkového počtu 92 miliónov obyvateľov krajiny.

Byť kresťanom v Egypte je „ako byť černochom v USA pred deklaráciou občianskych práv alebo ako Židom v Nemecku pred Hitlerom,“ povedal americký misionársky kňaz Douglas May. „Tolerujú vás. Ale ľudia nechcú byť len tolerovaní, chcú byť rovnoprávnymi občanmi s rovnakými právami a rovnakými príležitosťami,“ citovala ho agentúra DPA.

Pápež František sa má tiež stretnúť s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím, ktorý v roku 2013 ako vrchný veliteľ egyptských ozbrojených síl viedol zvrhnutie islamistického prezidenta Muhammada Mursího. Od svojho nástupu do čela štátu v roku 2014 nadviazal Sísí s egyptskými kresťanmi také úzke styky, aké krajina na Níle nezažila už celé desaťročia.

Niektorí komentátori však naznačujú, že táto podpora Sísího, ktorý je nepriateľom radikálneho islamu, urobila z kresťanov v Egypte väčšie teroristické ciele.

Pápež pricestuje do Egypta v situácii, keď v krajine od veľkonočných teroristických útokov platí výnimočný stav. Jeho návšteva sa uskutoční za prísnych bezpečnostných opatrení – ani tradičný otvorený papamobil nepoužije.

Egypt je v poradí 17. zahraničnou cestou pápeža Františka, ktorý už navštívil aj ďalšie väčšinovo moslimské štáty – Turecko, Palestínu či Bosnu.