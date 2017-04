Európska tlač: Prezidentské voľby vo Francúzsku sa stanú plebiscitom o únii

Druhé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku, do ktorého postúpil centrista Emmanuel Macrona a predsedníčka krajne pravicovej Národnej fronty (FN) Marine Le Penová, bude predovšetkým hlasovaním o Európskej únii, zhodujú sa v dnešných komentároch európske denníky. Nedeľné prvé kolo bolo podľa nich predovšetkým porážkou tradičných politických strán.

„Prezidentské voľby vo Francúzsku sa stanú plebiscitom o Európskej únii,“ napísal švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung (NZZ). V druhom kole sa podľa neho stretnú „nahnevaná“ odporkyňa EÚ Le Penová a „euforický“ zástanca európskej integrácie Macron. Téma Európskej únie podľa NZZ kampani dominovala. „Imigrácia pracovnej sily a presun pracovných miest do zahraničia v rámci európskeho vnútorného trhu aj globalizácia sú pre Francúzov – nielen pre tých nezamestnaných – horúcim témou,“ napísal denník.

Víťazstvo Le Penovej v druhom kole je podľa švajčiarskeho denníka stále možné, ak sa nájde dostatok „sklamaných voličov“ pravice i ľavice. „Aby dokázal Macron Le Penovú presvedčivo poraziť, bude musieť vycibriť svoj profil. Nestačí, že bude pôsobiť milo,“ napísal NZZ.

Der Standard: „Mäkký centrista“ a "tvrdá extremistka

Za duel „o budúcnosť Európy“ označil nadchádzajúce druhé kolo volieb tiež rakúsky denník Die Presse. Ak by Le Penová zvíťazila, hrozil by podľa neho „frexit“, teda odchod Francúzska z EÚ. „EÚ, ako ju poznáme, by skončila,“ tvrdí rakúsky denník.

Piata republika založená v roku 1958 Charlesom de Gaullom sa otriasa v základoch, napísal rakúsky denník Der Standard. Fakt, že v prvom kole neuspel ani jeden z kandidátov tradičných strán, je podľa neho dôvodom na zamyslenie, a to nielen pre Francúzsko, ale pre celú Európu. V druhom kole volieb sa podľa neho stretnú „proeurópsky kandidát parížskej elity so skôr vágnym programom“ a žena, ktorá „sa stavia do pozície outsidera systému“, narazí na seba „mäkký centrista“ a „tvrdá extremistka“.

De Tijd: Le Penová ešte nie je porazená

„Francúzski voliči sa rozhodli pre dobrodružstvo,“ komentuje výsledky prvého kola volieb holandský De Tijd. V druhom kole sa stretne „nekonvenčný kandidát, ktorý sa do vedenia dostal z nuly“ a „rafinovaná politička, ktorá päť rokov pracovala na svojom imidži, aby sa dostala do druhého kola“. Le Penová podľa holandského denníka nie je dopredu porazená, nespokojnosť Francúzov je totiž veľká. „Populizmus – sprava aj zľava – sa zakorenil vo francúzskej politike,“ zhŕňa De Tijd.

Gazeta Wyborcza: Frexit by Europu pochoval

Poľská Gazeta Wyborcza víťazstvo Emmanuela Macrona v prvom kole volieb privítala. Le Penovú centrista „iste“ porazí, šéfka krajnej pravice však „zostáva v hre“, lebo v júnových parlamentných voľbách získa jej strana rad poslancov. Tradičné strany sú totiž v kríze, píše sa v komentári. Po voľbách sa podľa poľského denníka stane nacionalizmus, xenofóbia a politika masového šírenia lží súčasťou francúzskej reality. Nadchádzajúci odchod Británie z Európskej únie Európska únia zrejme prežije, frexit, teda odchod Francúzska z únie, ktorým hrozí Le Penová, „by európsky projekt pochoval“, myslí Gazeta Wyborcza.

Macron prispeje k zastaveniu vlny pravicových populistov

Prvé kolo francúzskych prezidentských volieb podľa nemeckých médií jasne ukázalo na rozdelenie Francúzska a jej hlboké problémy. Druhé kolo hlasovania, do ktorého postúpil centrista Emmanuel Macrona a predsedníčka krajne pravicovej Národnej fronty Marine Le Penová, označujú za súboj o Európu alebo stretnutia protikladov.

„Jej úspech odráža nesmierny hnev občanov z politickej a spoločenskej stagnácie v krajine,“ píše denník Süddeutsche Zeitung o Le Penovej, ktorá do druhého kola postúpila z druhého miesta. U voličov šéfky Národného frontu sa podľa neho spája frustrácia z arogantnej elity s témou prisťahovalectva. Ani Le Penová však v skutočnosti nemôže zmeniť ich situáciu, určite nie svojimi doterajšími sľubmi.

„Slabosť politickej triedy umožnila vzostup outsidera, ktorý doteraz nikdy nebol zvolený do úradu a donedávna ani nedisponoval politickým aparátom,“ usudzuje bavorský denník o Macronovi, ktorý podľa neho v druhom kole volieb vyhrá a po výsledkoch rakúskych prezidentských a holandských parlamentných volieb tak ďalej prispeje k zastaveniu vlny úspechov pravicových populistov v Európe.

„Výsledok prvého kola volieb umožňuje vydýchnuť, šťastne vydýchnuť. Viac však nie,“ konštatuje denník Die Welt, podľa ktorého hlasovanie, v ktorom do druhého kola nepostúpil žiadny z kandidátov tradične najsilnejších strán, ukázalo, ako zúfalá je politická situácia vo Francúzsku. „Viac ako 40 percent tých, ktorí odovzdali svoj hlas, volilo pravicovo alebo ľavicovo radikálnych kandidátov, ktorí chcú zúčtovať sa ‚systémom‘ – Marine Le Penovú a Jeana-Luca Mélenchona,“ zdôrazňuje denník.