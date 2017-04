Hollande podporil Macrona proti Le Penovej

„Krajná pravica predstavuje hrozbu pre našu krajinu. Tvárou tvár tejto hrozbe je nutné sa zmobilizovať a voľba je jasná. Budem hlasovať za Emmanuela Macrona. Obhajuje hodnoty, okolo ktorých sa Francúzi môžu v tejto dobe zomknúť,“ povedal Hollande v krátkom televíznom prejave.

Macrona, ktorý sa 7. mája stretne v rozhodujúcom dueli o Elyzejský palác s líderkou krajne pravicového Národneho frontu Marine Le Penovú, už poďakoval súčasnému prezidentovi za pomoc.

Hollande varoval, že realizácia programu Le Penovej by mala pre Francúzsko nepriaznivé dôsledky: v prípade zrieknutia sa eura by sa zmenšila kúpyschopnosť Francúzov, tisíce ľudí by mohli prísť o prácu a tiež by stúpli ceny, čo by postihlo najchudobnejších. Francúzsku by tiež mohla hroziť izolácia, a to najmä v Európe.

„Krajná pravica by rozdelila Francúzsko, čeliace teroristickej hrozbe, stigmatizovala by časť našich občanov,“ uviedol prezident a zdôraznil, že tvárou v tvár takejto hrozbe nemôže mlčať. V druhom kole je v stávke vnímanie Francúzska, jednota krajiny, renomé krajiny k Európe a jeho miesto vo svete, a preto sa v posledných dňoch svojho mandátu sústredím na obranu princípov, na ktoré krajina môže byť hrdá, povedal Hollande.